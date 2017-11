La policia confisca una partida de 331 quilos d'heroïna a Barcelona

La major confiscació registrada a Espanya.





El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciat la confiscació de 331 quilos d'heroïna de gran puresa per part de la Policia Nacional.





En una operació a Barcelona que ha suposat el decomís de 10.000 dosis amb un benefici de 120 milions d'euros, la major confiscació d'aquesta droga mai registrada a Espanya.





El ministre, flanquejat en roda de premsa per comandaments policials i el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, ha explicat que 263 quilos van ser trobats amagats entre 185 tones de ciment en pols en nou contenidors del Port de Barcelona.





La resta es va trobar en els domicilis dels quatre detinguts per aquest cas i durant una transacció.





Zoido ha exalçat al Cos Nacional de Policia per una "complexa i laboriosa" operació per intervenir una quantitat molt gran d'aquesta droga.





També ha valorat que és una gran operació i un èxit policial que demostra la professionalitat i eficàcia de la Policia.





El responsable de l'enviament de droga està entre els detinguts i és un espanyol d'origen turc que va traslladar la droga des de Turquia fins a Espanya a través de la seva empresa d'importació-exportació de begudes i aliments, amb la qual havia importar el ciment.





També han estat detinguts dos persones de nacionalitat dominicana i una de equatoriana, d'entre 30 i 45 anys, i s'han intervingut dues pistoles, un revòlver i armes blanques, munició i quatre cotxes, un de 100.000 euros.





D'aquí a tres dels nou contenidors havia 989 bosses amb 250 grams d'heroïna cadascuna en el fons dels palets, el que va dificultar molt que es trobessin perquè no es veien ni per l'escàner ni els gossos van poder detectar-la.





Zoido diu que demostra la "perícia, intuïció, insistència i professionalitat dels policies nacionals" per trobar l'estupefaent.





La droga és heroïna 'brown sugar', una varietat de l'Afganistan, d'on procedeix el 93% de la producció mundial, i segons Zoido, amb aquesta confiscació s'ha evitat un important perjudici per a la salut de les persones.





NARCOPISOS DEL RAVAL





L'heroïna confiscada anava a ser distribuïda en els coneguts com a 'narcopisos' del barri del Raval de Barcelona i en altres punts com Madrid, per part de dos detinguts de nacionalitat dominicana que es dedicaven a traficar en aquests immobles ocupats.





La policia ha constatat un repunt del consum d'heroïna a Barcelona i Madrid, tot i que ara el perfil del consumidor és una persona menys marginal que en lloc d'injectar la droga la fuma, esnifa o s'inhala.





La investigació, que continua oberta, es va iniciar en detectar una imminent transacció de droga entre els dos individus de nacionalitat dominicana i els altres dos detinguts, avortant una compravenda de 25 quilos, i trobant en els domicilis altres 43.