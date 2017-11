Els taxistes plantegen convocar una vaga indefinida a partir de dimarts

A partir del proper dimarts.





Els taxistes decidiran mitjançant una assemblea, que se celebrarà dilluns que ve a les principals ciutats espanyoles, la possibilitat de convocar una vaga indefinida a partir de dimarts.





Així ho ha detallat el vocal de Antaxi i vicepresident de la Federació Professional del Taxi de Madrid, Jesús Fernández Matellanes, després dispersar-l'últim grup de taxistes que romania a Neptú després de la gran manifestació que ha tingut lloc contra plataformes com Uber o Cabify.





"Exigim un marc de convivència del taxi amb les VTC, ja que entenem que les mesures que planteja el Ministeri de Foment són insuficients", ha afirmat.





A més, Fernández Matellanes ha demanat disculpes als usuaris i ha assegurat que aquestes aturades són "necessaris" o el sector del taxi "desapareixerà d'aquí a cinc anys".





Els taxistes no descarten convocar noves mobilitzacions després del "atur massiu" secundat aquest dimecres a tot el país, en cas que el Govern no aporti una solució davant l'allau de llicències de vehicle de lloguer amb conductor (VTC), les d'empreses com uber i Cabify.





SEGUIMENT MASSIU





Aquestes patronals van qualificar de "massiu" el seguiment de l'aturada d'aquest dimecres, en la qual les parades de taxis buits als carrers, estacions i aeroports de Madrid, Barcelona i altres principals capitals va ser la tònica dominant de la jornada.





No obstant, el s taxistes van habilitar el que van denominar "serveis mínims socials", vehicles amb uns distintius que es van centrar en atendre a col·lectius com a majors i discapacitats, als que van realitzar carreres gratuïtes.





REIVINDICACIONS





Amb aquestes mobilitzacions, els taxistes reclamen mesures per regular el sector de les VTC, les empreses com Uber i Cabify, davant la "inundació" d'aquest tipus de vehicles, que s'incrementarà en els pròxims mesos amb les al voltant de 10.000 llicències que està previst concedeixin els tribunals.





A més, el gremi del taxi considera que plantegen una competència deslleial, intrusisme i indueixen a la precarització dels treballadors del sector.





De fet, la concessió d'aquestes llicències per via judicial constitueix el factor que ha revifat l'enfrontament obert entre els dos sectors des de fa mesos i que ja va portar al taxi a mobilitzar-se en la primera meitat de l'any.





Es tracta de llicències que les comunitats autònomes r echazaron entre 2009 i 2013, tot i que aquests anys el sector estava desregulat. Els sol·licitants van recórrer els rebutjos als tribunals que ara comencen a donar-los la raó.





El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va assegurar que el Govern no compta amb capacitat legislativa per actuar davant la concessió de llicències pels jutges, però va assegurar que per la via ordinària no s'està concedint cap.





LLICÈNCIES VTC





No obstant això, el nombre de llicències VTC ja triplica el que hauria de tenir en relació a la proporció fixada respecte al taxi que l'actual Govern va tornar a imposar per decret llei el 2015 (una autorització de VTC per cada trenta del taxi).





En concret, en l'actualitat hi ha unes 6.000 llicències de VTC en comparació amb les 65.000 que té el gremi de taxistes, és a dir, tres vegades més que fa a les al voltant de 2.160 que hauria de tenir segons aquesta ràtio legal.