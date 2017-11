Les persones amb discapacitat podran formar part d'un jurat popular

Serà remès al BOE per a la seva publicació.





El ple del Senat ha aprovat per unanimitat la proposició de llei de modificació de la Llei del Tribunal del Jurat per garantir la participació de les persones amb discapacitat sense exclusions.





El text, remès precisament per la cambra alta a Congrés, no ha patit cap modificació, per la qual queda definitivament aprovat i serà remès al BOE per a la seva publicació.





Un cop entri en vigor, les persones amb discapacitat, que en l'actualitat estan vetades, podran formar part dels jurats populars.





D'aquesta manera, s'adequa la Llei de Tribunal Jurat a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que va entrar en vigor el 2008 a Espanya, i que en el seu article 13 estableix el dret d'accés a la justícia d'aquest col·lectiu .





L'actual Llei Orgànica 5/1995, de 22 de maig, del tribunal del jurat, limitava i restringia el dret de participació a les persones amb discapacitat i no reconeix la seva igualtat.





VULNERACIÓ DELS DRETS FONAMENTALS





Una situació que els grups parlamentaris consideren que vulnera drets fonamentals reconeguts en la Constitució i incompleix el que estableix la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.





El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha mostrat la seva satisfacció per l'aprovació, que ha seguit des de la tribuna de convidats de la cambra alta.





L'organització recorda que fins ara, en la norma aprovada el 1995 s'establia que per ser membre d'un tribunal popular no havia d'estar "afectat per discapacitat física o psíquica".





Ara el text d'especificar que per ser jurat haurà de "comptar amb l'aptitud suficient per a l'exercici de la funció del jurat".





També s'al·ludeix al fet que "les persones amb discapacitat no podran ser excloses per aquesta circumstància de la funció de jurat, debiéndoseles proporcionar per part de l'Administració de Justícia els suports necessaris, així com efectuar els ajustos raonables, perquè puguin exercir amb normalitat aquest comès ".