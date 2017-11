L'Hospitalet no tallarà l'aigua a qui no la pugui pagar

Per no tallar l'aigua a ningú que no l'pugui pagar.





L'alcaldessa de La Hospitalet, Núria Marín, i el director general d'Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, han signat el protocol per afrontar l'emergència en l'àmbit de la pobresa energètica.





L'objectiu del protocol és fixar el procediment per a garantir el subministrament d'aigua a qui no ho pugui pagar per manca de recursos econòmics, en aplicació de la Llei 24/2015.





El protocol se suma a les mesures posades en marxa unilateralment des de fa cinc anys per Aigües de Barcelona per no tallar l'aigua a ningú que no l'pugui pagar.





FONS DE SOLIDARITAT





Des de 2012, a més de garantir l'aigua, la companyia disposa d'un Fons de Solidaritat per ajudar a pagar el consum d'aigua a les famílies amb dificultats.





Aquest fons, que es gestiona en coordinació amb els serveis socials dels municipis de l'àrea metropolitana proveïts per Aigües de Barcelona, ja ha bonificat la factura de l'aigua prop de 18.700 famílies en situació de vulnerabilitat, amb una inversió superior als 7,6 milions d'euros.





A La Hospitalet, s'han atorgat ajuts a més de 3.500 persones, a les quals s'han destinat més de 1.420.000 euros.





POBRESA ENERGÈTICA





L'alcaldessa ha destacat la disposició d'Aigües de Barcelona a abordar la pobresa energètica i ha dit que "el conveni que vam signar és un exemple que en el sector privat hi ha algunes empreses que sí que treballen en aquesta direcció".





L'Ajuntament, ha explicat Núria Marín, desenvolupa projectes estratègics de present i de futur per a la ciutat "alhora que acompanyem les persones que ho necessiten".





D'acord amb la Llei 24/2015, el protocol estableix el procediment que cal seguir per garantir l'aigua a tot el món qui ho necessita.





SERVEIS SOCIALS





Segons aquest document, Aigües de Barcelona haurà de sol·licitar als serveis socials del consistori un informe de valoració per determinar si la persona o unitat familiar que té factures impagades està en una situació d'exclusió residencial.





En el cas que aquests indiquin que es tracta d'una persona o una unitat familiar vulnerable, la companyia garantirà el subministrament.