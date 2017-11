Europa és l'única regió del món en què augmenten els infectats per VIH

La gran majoria de casos, a l'est.





El Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) han alertat que, a la regió d'Europa, 160.453 persones van ser diagnosticades amb VIH, fet que suposa una taxa de 18,2 per 100.000 habitants, el nombre anual més alt i una taxa desconeguda fins ara a la regió.





Europa és l'única regió del món on estan augmentant els diagnòstics de noves infeccions pel VIH.





"L'epidèmia de VIH continua augmentant a un ritme alarmant a la Regió d'Europa, principalment en la seva part oriental, que alberga gairebé el 80 per cent dels 160.000 nous diagnòstics de VIH", adverteix el doctor Zsuzsanna Jakab, director regional de l'OMS per a Europa.





Si aquesta tendència persisteix, no es podrà assolir l'objectiu de l'objectiu de Desenvolupament Sostenible de posar fi a l'epidèmia de VIH per 2030.





La gran majoria dels casos nous (80%) van ser diagnosticats a l'est (128.079), amb una taxa d'augment de 50,2 per 100.000 habitants.





Mentre que el 17 per cent van ser diagnosticats a l'oest (26.602) amb una taxa de 6,2 per 100.000 habitants, i 4 per cent en el centre (5.772) amb una taxa de 2,9 per 100.000 habitants; mentre, el nombre acumulatiu d'infeccions diagnosticades a tota la regió europea va augmentar a 2.167.684.





Especialment menció es mereixen Rússia i Ucraïna que continuen tenint una gran influència en l'epidemiologia general de VIH a Europa en 2016, contribuint amb el 73 per cent dels recent diagnosticats infeccions a la Regió i 92 per cent en l'Est.





CONTAGI





Pel que fa al patró epidèmic, en general, entre els 160.000 nous diagnòstics, la transmissió a través del sexe entre dones i homes va representar la major proporció (52%), seguit de la transmissió a través de consum de drogues injectables (32%) i sexe entre homes (15%).





No obstant això, l'informe destaca que l'augment general (52%) en la taxa de nous diagnòstics de VIH a la regió europea de l'OMS és desproporcionat a veure llastat per l'augment (95%) a l'Est de la Regió.





"Per aturar i revertir l'epidèmia del VIH a l'Est, hi ha una necessitat urgent d'implementar i escalar accions i intervencions audaços basades en evidències en línia amb el pla d'acció de l'OMS per al sector de la salut de resposta al VIH en la regió Europea de l'OMS ", afirmen.





A la part central de la Regió, l'epidèmia del VIH roman en un nivell relativament baix, però, la taxa d'augment en nous diagnòstics va ser més gran que en qualsevol altra part de la Regió Europea de l'OMS.





EL SEXE COM TRANSMISSIÓ





L'epidèmia en aquesta part d'Europa és diversa però preval la transmissió en relacions sexuals, principalment entre els homes que tenen relacions sexuals amb homes, i, per aquest motiu, s'observa que proporcionalment els homes es veuen molt més afectats que les dones en comparació amb altres parts d'Europa.





Mentrestant, la transmissió relacionada amb la injecció de drogues continua sent baixa, però els brots recents suggereixen que els serveis de prevenció del VIH per a les persones que s'injecten drogues segueix sent necessària.





PREVENCIÓ





A la part occidental de la Regió, la taxa general de nous diagnòstic de VIH ha disminuït lleugerament durant la dècada.





A la Unió Europea i l'Espai Econòmic Europeu, en 2016, 29.444 persones van ser diagnosticades amb VIH en els 31 països que les componen, amb una taxa de 5,9 per 100.000.





Els països amb les taxes més altes de nous diagnòstics van ser Letònia, Estònia i Malta. El més baix Eslovàquia i Hongria.





Tot i les millores en el diagnòstic precoç del VIH, es van diagnosticar 3.628 casos de sida a 29 països de la UE / EEE. Les taxes més altes van ser reportades per Letònia (5,8; 114 casos), Estònia (3,1; 41 casos) i Portugal (2,5, 261 casos). No obstant això, la taxa de casos de sida s'ha reduït a la meitat en la darrera dècada.