El Lleida elimina a la Reial Societat

Foto - @Lleida_Esportiu





El Lleida Esportiu ha aconseguit aquest dimecres la gesta de la seva història recent com a club de futbol en eliminar de la Copa del Rei a un dels millors equips de primera divisió -almenos pel que fa a joc- com és la Reial Societat.





A més, no va ser una cosa simple, ja que els catalans van arribar a perdre per 2-0 i van remuntar fins al 2-3 per aconseguir un 3-3 a l'eliminatòria global que permetia passar als de Segona B.





El partit es prometia sense història, ja que la Reial arribava a casa amb avantatge i, a Anoeta, es guanyaria per defecte. Per això, poc més de 8 mil aficionats van anar al camp dels txuriurdines.





I tot semblava anar com esqueia després que, a la primera meitat, dos gols de Llorente i Juanmi posaven un 2-0 i un 3-0 en el global que era devastador.





El que ningú esperava és que el Lleida, a la segona part, anava a marcar tres gols. Primer Aitor Núñez, després Manu Molina i Radulovic, a quatre minuts del final, va consumar la bomba.