Iceta afirma que els partits independentistes "tenen molt mal concepte" de la societat catalana

Iceta analitza les eleccions del 21D









El primer secretari del PSC i candidat a la presidència de la Generalitat, Miquel Iceta, ha afirmat que els partits independentistes "tenen molt mal concepte" de la societat catalana, per això ha reclamat als electors convocats a les eleccions del 21 de desembre que "s'ho pensin molt bé" a qui van a votar perquè es decideix "seguir camí al desastre" o "canviar de rumb".





"Espero que s'ho pensin molt bé abans de donar el seu suport a partits que tenen molt mal concepte de la seva societat i de la legalitat", ha dit Iceta en una entrevista a Bertín Osborne al programa 'Mi casa es la tuya' de Telecinco .





El líder dels socialistes catalans ha assegurat que "Espanya es juga el seu ser" en els comicis catalans del 21D. "No concebo Espanya sense Catalunya ni Catalunya sense Espanya", segons Iceta. "Si no arreglem això Espanya també perd", ha afegit.





El candidat del PSC ha advocat per "un acord molt ampli" com a solució al problema català, un acord que ha admès que "fins ara no s'ha produït però que s'haurà de produir" perquè està convençut que Catalunya no serà mai independent. "S'ha demostrat que seria contraproduent", ha postil·lat.





FREDOR AMB SUSANA DÍAZ





Durant l'entrevista, Iceta també ha descrit la relació amb alguns companys socialistes, revelant que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha estat un dels seus suports durant el 'procés', i li ha agraït l'"afecte" i les trucades per la nit durant les setmanes que van desembocar en la declaració unilateral d'independència.





També s'ha referit a la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, que va ser contrincant de Sánchez a les primàries per liderar el PSOE, i ha reconegut que des de llavors s'han distanciat.





"Sento admiració per ella, és una força de la natura, però ara estem una mica més freds perquè li hauria agradat que li donés suport com a candidata", ha explicat.





Al programa de Telecinco, Iceta també ha repassat la seva trajectòria personal. De família creient, amb un pare basc d'origen nacionalista, Iceta ha afirmat que va ser "bon estudiant" fins a la universitat, que va abandonar per convertir-se per "ficar-se entre les celles" en la política. "Encara que jo mai no m'havia vist com a candidat, perquè em veia baixet, grassonet, calvet i gai", ha assegurat.