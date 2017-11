La Santa Seu permet al pare Román tornar a exercir com a sacerdot

El pare Román tornarà a exercir









La Santa Seu ha aixecat les mesures canòniques cautelars al pare Román Martínez i dos religiosos inicialment investigats en el qual es va conèixer com a cas Romanones, havent rebut els tres aquest dimecres el seu nou destí pastoral per tornar a exercir com a sacerdots.





Així ho ha indicat en un comunicat l'Arquebisbat de Granada, que ha recordat que els tres tenien imposades des del passat 15 d'octubre de 2014 mesures canòniques cautelars, després de la decisió d'apartar-los de l'exercici pastoral presa per la Congregació per a la Doctrina de la Fe del Vaticà, que va obrir llavors una investigació sobre els fets denunciats per suposats abusos sexuals a un menor.





El cas es va fer públic el novembre de 2014, quan van ser detinguts el pare Román, dos sacerdots més i un professor de Religió, que no obstant això van quedar després en llibertat amb càrrecs, en un cas en el qual estaven imputades inicialment un total de dotze persones , 10 sacerdots i dos laics.





L'Audiència de Granada va acabar declarant prescrits els delictes que se li atribuïen a onze d'elles, confirmant que la causa només havia de continuar contra el pare Román, que, considerat el líder del grup, va ser jutjat i posteriorment absolt del delicte d'abusos sexuals a un menor del que estava acusat.





La Sala va al·legar la falta "total i absoluta" de proves contra ell i la "inconsistència del relat" del denunciant, que al seu parer va incloure "greus contradiccions" i aspectes "absolutament inversemblants".





Tot es va precipitar després que el jove comuniqués per carta al Vaticà que havia estat víctima d'abusos sexuals des dels 14 fins als 17 anys per part d'aquest grup de religiosos de Granada, el que va motivar que el propi Papa Francesc li cridés per demanar-li perdó i oferir-seu suport, i la Congregació per a la Doctrina de la Fe imposés les mesures cautelars ara aixecades perquè el pare Román i altres dos religiosos no poguessin exercir com a sacerdots.