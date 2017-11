Miquel Buch deixa la Presidència de l'ACM i l'Alcaldia de Premià de Mar (Barcelona)

Miquel Buch deixa l'ACM









L'alcalde de Premià de Mar (Barcelona) i president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, ha anunciat que té intenció d'abandonar tots dos càrrecs, ha confirmat aquest dijous l'entitat.





Presentarà la seva dimissió com a alcalde en el ple municipal del dimecres 13 de desembre i deixarà l'ACM "a mitjans o finals de gener", segons ha explicat en declaracions a 'El Punt Avui'.





Segons Buch, la decisió la va comunicar al seu cercle més íntim al febrer i la va posposar fins a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, i la desvincula de la seva incorporació a la llista de JuntsxCat per a les eleccions del 21 de desembre, en la qual ocupa el lloc 22 per Barcelona.





"M'ho van proposar amb una trucada i vaig tenir poques hores per decidir-me. Tampoc em va costar molt", ha relatat Buch, que va rebre una querella juntament amb la presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, per contribuir a la promoció, organització i celebració de l'1 -O.





Buch ha recordat que sempre ha apostat públicament per acabar el seu mandat com a alcalde després de dos mandats: "He de complir amb l'exemple".