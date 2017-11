Puigdemont romandrà a Bèlgica encara que alliberin els consellers

Puigdemont roman a Brussel·les









El president de la Generalitat cessat i cap de llista de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ha explicat que es quedarà a Brussel·les tot i que el Tribunal Suprem decideixi aixecar aquest divendres la presó preventiva als consellers cessats i als presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.





En una entrevista a TV3, ha constatat que estan en mans de la justícia belga i no hi ha possibilitat ni la voluntat de voler sostreure de la responsabilitat que tenen davant seu: "Tenim el deure de ser aquí. No tenim intenció d'eludir aquest deure" .





A l'espera que dilluns 4 de desembre es celebri la vista que ha de decidir sobre la seva possible extradició a Espanya, ha mostrat la seva confiança en el que pugui decidir la justícia belga, i ha reiterat la intenció de JuntsxCat de demanar a la Junta Electoral que garanteixi que pugui fer campanya "en condicions d'igualtat, sense estar impedit".