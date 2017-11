Iceta proposa crear una Hisenda federal perquè Catalunya recapti impostos com l'IRPF i l'IVA

Iceta proposa una Hisenda federal









El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha apostat per crear una Hisenda federal perquè Catalunya pugui recaptar impostos com l'IRPF i l'IVA "en consorci amb l'Administració central de l'Estat, tal com diu l'Estatut".





Ho ha proposat en un article publicat aquest dijous a 'El Mundo', en què recorda que les comunitats autònomes són les responsables de "tres pilars" de l'Estat del Benestar --educació, sanitat i serveis socials-- a mercè del sistema de finançament.





"Un sistema que per a les comunitats de règim comú ha fet aigües durant la crisi i s'ha deteriorat encara més per la negativa del Govern del PP a posar-hi remei quan tocava", el 2013, ha criticat.





Aquesta Hisenda federal que proposa "exigeix mecanismes institucionals i de governança orientats a la cooperació i al pacte", i els que ja existeixen a Espanya no han funcionat o s'han convertit en sistemes que imposen la voluntat del Govern espanyol, ha considerat.





És per això que ha proposat una reforma del sistema de finançament que inclogui la lleva de part del deute d'algunes comunitats autònomes sense "esperar a una nova Constitució".





TARDÀ





El portaveu parlamentari d'ERC, Joan Tardà, ha qüestionat la proposta d'Iceta i l'ha atribuït al fet que en campanya "tot canvia" i "cal intentar oferir algun plat de carn a la ciutadania". Així ho ha posat de manifest en els passadissos del Congrés després de ser preguntat sobre la proposta d'Iceta de crear una Hisenda catalana que gestioni tots els impostos i la cúpula sigui dirigida de forma paritària per Govern central i Generalitat.





"¿Ara reivindica això?", S'ha preguntat l'independentista català, que ha retret a Iceta que "un dia diu una cosa i un altre, una altra", i ha remarcat, en concret, que "fa poc mesos" els socialistes catalans defensaven "un referèndum pactat amb l'Estat espanyol i després van canviar".





Preguntat per si, en tot cas, a ERC li sembla una bona proposta, Tardà ha posat en relleu que al seu dia ja va dir el Govern que era "impossible", i aquesta precisament, ha indicat, va ser una de les raons per les quals l'independentisme "va créixer".





COSPEDAL





La ministra de Defensa i secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, veu el PSC "extraviat" i li ha demanat que "recuperi el seny" i "deixi clar si està d'un costat o un altre".





Cospedal ha estat l'encarregada de presentar aquest dijous una conferència del candidat del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, en els esmorzars informatius d'Europa Press.





"Per què serà que quan els independentistes i radicals parlen contra algú sempre parlen contra el PP?", ha preguntat abans de suggerir que potser és perquè és el partit que defensa la igualtat nacional "sense equidistàncies" i "sense treure conills del barret de copa de tant en tant ", com creu que ha fet el líder del PSC.