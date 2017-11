Albiol no vol un finançament especial per a Catalunya

García Albiol descarta un finançament singular per a Catalunya









El candidat del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha anunciat aquest dijous que no demanarà un tractament singular per a Catalunya en la reforma del model de finançament autonòmic perquè llançaria el missatge que es poden aconseguir avantatges a través de "xantatges" i "amenaces".





A més, ha assegurat que no és conscient que la negociació de la quota i el concert basc hagi generat malestar dins del partit.





Albiol ha sostingut aquesta postura durant la seva conferència en els esmorzars informatius d'Europa Press, on ha negat preocupació per l'acord assolit al País Basc i ha assegurat que altres dirigents populars tampoc li han traslladat malestar.





"Nosaltres som respectuosos amb la Constitució, amb els models de finançament que es contemplen i no tenim massa a dir", ha tancat.





Albiol ha insistit que ell, "a diferència d'altres", no té l'objectiu de "posar el dit a l'ull al veí perquè es foti", sinó que vol "que el veí estigui bé" i ell "el millor possible".





Per això, el seu objectiu si forma part del pròxim Govern de la Generalitat serà negociar amb l'Executiu central "el millor" model de finançament per a Catalunya que alhora sigui "just, equitatiu i solidari" a tot Espanya.





En aquest sentit, ha garantit que no demanarà cap singularitat per a Catalunya, sinó que aspira que, "dins de la solidaritat general" de totes les comunitats, la seva pugui tenir "un finançament adequat", cosa que creu que no succeeix amb el actual model.





El líder del PP a Catalunya creu a més que demanar aquest reconeixement especial suposaria llançar el missatge que es poden aconseguir objectius polítics a través del "xantatge, l'amenaça i la ruptura".