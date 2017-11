Telefónica espera augmentar un 5,7% els clients el 2020

Telefónica espera augmentar el nombre de clients









El president executiu de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha assenyalat que el grup espera arribar als 370 milions de clients el 2020, un 5,7% més que els 350 milions que té actualment l'operadora, així com incrementar en un milió de quilòmetres la seva xarxa de fibra, fins als 2,5 milions de quilòmetres.





En una trobada amb directius del grup, Álvarez-Pallete ha incidit que la companyia ha d'impulsar el seu pla estratègic de cara al període 2018 i 2020 per seguir avançant en la transformació digital, després de dos anys en què l'estratègia ha funcionat "molt bé ".





Amb el nou pla esperen elevar de 550 milions a 600 milions les persones que tenen accés a cobertura LTE (4G), així com duplicar els clients de fibra òptica i els usuaris de canals digitals.





Així mateix, ha destacat el "brutal" esforç d'inversió que ha portat a terme Telefónica en els últims cinc anys, en què ha invertit uns 71.000 milions d'euros en els seus quatre plataformes, el que inclou tant infraestructures, espectre, adquisicions o digitalització.





En aquest context, ha reivindicat que el futur de la companyia passa per aplicar la intel·ligència cognitiva a tota la companyia i ha anunciat que la seva quarta plataforma Aura es llançarà al febrer en sis països.





D'altra banda, Álvarez-Pallete ha assenyalat que l'acció de Telefónica no reflecteix el valor intrínsec de la companyia, tot i que s'està comportant "una mica millor que el sector", i no està reconeixent el creixement futur i l'enorme oportunitat que té per davant.