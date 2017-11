El Clínic impulsa l'autoestima de pacients de càncer amb la cura de la pell i maquillatge

Jornada sobre dermatologia en oncologia al Clínic









El Clínic ha obert una unitat d'assessorament sobre cura de la pell i maquillatge terapèutic per a pacients oncològics i d'altres tipus, pionera a Catalunya, per "reforçar l'autoestima" i l'ànim, el que beneficia el tractament i l'adaptació a la malaltia, ha explicat s el director mèdic de l'hospital, Antoni Castells.





En dues sessions d'una hora a càrrec de voluntaris, el programa 'Pell sana' millora el coneixement, la prevenció, la detecció precoç i el tractament dels efectes adversos cutanis en pacients amb càncer, en col·laboració amb el laboratori La Roche-Posay, que ha portat per primer cop a Catalunya aquesta iniciativa, present en alguns hospitals de la resta d'Espanya i d'Europa.





Castells ha explicat que la unitat sorgeix per "proporcionar als malalts coneixement més enllà de l'atenció mèdica", i estudiaran atendre altres persones ateses a l'atenció primària de l'àrea de l'hospital, entre les quals hi ha pacients de càncer de mama.





La cap de Dermatologia del Clínic, Susana Puig, ha afegit que també s'ha tractat a pacients que han tingut cirurgies --amb cicatrices-- i altres patologies que desfiguren la cara o la pell, i ha valorat molt la prova pilot, que es va iniciar fa un any i per la qual han passat una vintena de pacients, i que es mantindran en forma de programa.





HIGIENE I FOTOPROTECCIÓ





A les sessions es tracten aspectes com la higiene, amb productes naturals sense sabons, així com la hidratació de la pell per recuperar la seva "funció barrera", l'ús d'una fotoprotecció molt alta per protegir dels raigs UVB i UVA, així com el maquillatge corrector que ajuda a camuflar cicatrius i recuperar les celles en pacients amb quimioteràpia.





Per desenvolupar-lo s'ha format un equip de voluntàries del programa Amics del Clínic, entre les quals hi ha infermeres jubilades del servei de Dermatologia i antigues pacients oncològiques, el que va facilitar la formació i l'empatia amb els atesos.





La iniciativa s'ha presentat públicament aquest dijous a la jornada 'En la pell del pacient oncològic. Abordatge holístic dels nostres pacients', promoguda per l'hospital i el laboratori dermatològic, i es basa en les prop de 20 unitats d'aquest tipus que el laboratori té en països com França, i que atenen uns 3.000 pacients anuals.