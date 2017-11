Rajoy davant el recurs de Podem contra el 155: seria absurd que l'Estat no es defensi

Rajoy defensa el 155









El president del Govern central, Mariano Rajoy, ha respost aquest dijous a la decisió de Podem de recórrer davant el Tribunal Constitucional l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Carta Magna afirmant que seria "absurd" pretendre que l'Estat no es defensi quan s'està atacant la seva "essència".





En una roda de premsa a Abidjan (Costa d'Ivori), després de participar en la Cimera UE-Unió Africana, Rajoy ha defensat que l'aplicació de l'article 155, amb la convocatòria d'eleccions autonòmiques, va ser una resposta proporcional i democràtica, amb el suport majoritari del Senat com ell mateix estableix: "Vam fer el que havia de fer", ha asseverat.





"Un Parlament diu que no regeix la Constitució ni l'Estatut, s'inventa una nova legalitat, treu als espanyols el seu dret a decidir sobre el que és el seu país, no deixa exercir la tasca d'oposició i declara la independència, i Podem i alguns altres el que volen és que no fem res, mida absurd no té cap sentit ", ha lamentat.





"ALMENYS QUE PODRÍEM FER"





Per Rajoy, el 155 i la convocatòria electoral era "el menys" que el Govern central podia fer i, a més, ara "tothom té clar que l'Estat pot defensar quan algú ataca la seva essència i el que està més arrelat en l'ànima de els espanyols ".





"L'Estat ha d'actuar sempre perquè és la seva obligació", ha reblat.





Així, segons l'opinió de Rajoy, "cadascú és lliure de fer el que cregui oportú", però el 155 és un article que forma part de la Constitució, que, per tant, va ser aprovat per la "immensa majoria" dels espanyols , i que existeix en "la pràctica totalitat" de les Constitucions europees.





Aquest article, ha prosseguit, només s'aplica en situacions excepcionals, i precisament "la circumstància que algú unilateralment declari la independència d'una part d'un país és una circumstància excepcional". "M'agradaria saber què pretenien, les persones que ara recorren, que féssim", ha afegit.