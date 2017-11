Brussel·les posa en marxa mesures per acabar amb el frau de l'IVA

Suposa pèrdues de 50.000 milions anuals.





La Comissió Europea ha presentat un paquet de mesures per reforçar la cooperació i l'intercanvi d'informació entre les autoritats tributàries dels països de la UE en la lluita contra el frau de l'IVA.





El frau d'aquest impost suposa unes pèrdues d'ingressos de 50.000 milions d'euros a l'any segons les estimacions "més prudents" de Brussel·les.





El comissari d'Afers Econòmics i Monetaris, Pierre Moscovici, ha donat a conèixer en una roda de premsa aquestes propostes legislatives, que encara han de ser debatudes i acordades entre els Estats membres abans de ser adoptades.





En concret, l'Executiu comunitari ha proposat crear un sistema d'informació en línia dins de Eurofisc, l'agència comunitària que s'encarrega de detectar grans casos de frau.





Aquest sistema permetrà a les capitals processar, avaluar i auditar dades sobre activitats transfrontereres per assegurar que el risc pot ser analitzat "com més aviat i el més adequadament possible".





Així mateix, Brussel·les proposa permetre que dues o més autoritats nacionals puguin establir auditories conjuntes per a combatre el frau, una cosa "especialment important per a casos d'Frande en el comerç electrònic", amb l'objectiu d'incrementar la capacitat dels Estats membres per comprovar els subministraments entre països.





AUTORITATS FISCALS





La Comissió Europea també planteja la possibilitat d'obrir noves línies de comunicació entre les autoritats fiscals i cossos comunitaris com l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), l'Europol o la nova Fiscalia europea.





D'aquesta manera, destaca l'executiu comunitari, serà possible comparar la informació nacional amb registres d'antecedents, bases de dades i altra informació en mans de l'OLAF i Europol, amb l'objectiu d'identificar els veritables autors d'activitats fraudulentes i les seves xarxes.





El paquet de propostes també recull mesures per millorar l'intercanvi d'informació entre autoritats tributàries i de duanes per a alguns procediments que "estan actualment oberts al frau de l'IVA".





Finalment, Brussel·les aposta per donar a Eurofisc accés a dades sobre registres d'automòbils d'un altre estats membres. Segons la Comissió Europea, el comerç d'automòbils és susceptible al frau d'IVA a causa de les diferències entre països en aplicar l'IVA als cotxes nous o de segona mà.





"Els 'Papers del Paradís' han mostrat de nou com alguns treuen avantatge d'una aplicació laxa de les normes d'IVA per aconseguir pagar menys IVA que altres. I sabem que el frau de l'IVA pot ser una font de finançament per a actes criminals, inclòs el terrorisme ", ha justificat Moscovici.