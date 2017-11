Afers Interns investiga agents de Mossos per les seves declaracions després de l'1-O

En xarxes socials i mitjans de comunicació.





La Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos d'Esquadra han obert una Informació Reservada (IR) a alguns agents per les declaracions realitzades després del referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya en xarxes socials i mitjans de comunicació.





Segons han informat aquest dijous fonts sindicals, el subcap de la DAI i el cap dels Serveis Jurídics informat d'aquesta IR als sindicats en una reunió aquest dimecres, a més de recordar l'altra investigació a agents per possible incompliment a les ordres jeràrquiques l'1 -O.





De moment, ja han estat citats per possible inacció una cinquantena d'agents per declarar davant Afers Interns dijous passat a Girona, aquest dimecres a Tarragona i aquest mateix dijous a Lleida.





Ara queden per citar dins de la investigació sobre el dispositiu de l'1-O els agents de la província de Barcelona sota sospita per incomplir ordres per impedir el referèndum, que previsiblement es farà la setmana que ve.





En total, es preveu que es citin a uns 200 policies catalans, molts d'ells relacionats amb les 41 enregistraments que la Guàrdia Civil va traslladar a l'Audiència Nacional.





A la reunió, els sindicats han advertit que aquests procediments interns podien vulnerar el dret a defensa dels agents que estiguessin investigats en procediments judicials per l'1-O, al que la DAI va contestar que quan se sàpiga que un agent està citat, la IR es tancarà fins a la resolució judicial.





TRASLLADAR RESPONSABILITATS





El portaveu del SAP-Fepol, Valentín Anadón, ha demanat que, amb aquesta Informació Reservada no es traspassin als agents unes responsabilitats que no els corresponen.





"No pot ser que a qui se li demanin responsabilitats sigui als agents de base", ha asseverat, a més d'indicar que com a sindicat estan molt pendents, preocupats ia l'espera de veure com evolucionen aquestes investigacions.





el portaveu de la USPAC, Josep Miquel Miracles, ha considerat que la Informació Reservada per inacció de l'1-O hauria de suspendre "de manera immediata" perquè ja hi ha diligències penals a jutjats i suposa vulnerar la llei.





Afirmen que l'única finalitat de les declaracions que es realitzen a la IR és remetre-les a l'Audiència Nacional com a "causa exculpatòria" dels investigats en aquest òrgan judicial, segons un comunicat d'aquest sindicat.