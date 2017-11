Sant Joan de Déu recapta 14 milions per construir el centre oncològic infantil més gran d'Europa

Mitjançant la campanya #ParaLosValientes.





L'Hospital Sant Joan de Déu ha aconseguit 14.457.927 euros en nou mesos, dels prop de 30 milions que necessita per crear a Barcelona el centre d'oncologia pediàtrica més gran d'Europa, i iniciarà les obres en el primer quadrimestre de 2018.





Sant Joan de Déu ha aconseguit recaptar aquesta quantitat mitjançant la campanya #ParaLosValientes que va llançar al febrer per fer una crida a la societat per fer realitat el projecte SJD Pediatric Cancer Center Barcelona mitjançant microdonacions i grans donacions.





Durant aquests nou mesos, milers de particulars i un elevat nombre d'empreses i entitats de diferents àmbits, entre les quals destaquen la Fundació Leo Messi, la Fundació FC Barcelona, Esteve, Fundació Abertis, Ascires i Andbank, entre d'altres.





Les iniciatives impulsades per particulars i entitats van aconseguir fons per al projecte, com ara quatre nens d'entre 5 i 8 anys han aportat al projecte 185 euros, un grup de policies locals de Terrassa es va rapar per fer un calendari benèfic, ia Calella ( Barcelona) es van organitzar actes benèfics.





Els impulsors del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona han fet una nova crida per recaptar els diners que falta per acabar el projecte, i el director Carlos Marqués-Marcet ha rodat un curt que serà projecte durant el gener en cinemes de la companyia Cinesa.





El SJD Pediatric Cancer Center Barcelona tindrà capacitat per atendre 400 pacients a l'any, un 30% més que Sant Joan de Déu atén en l'actualitat, i incorporarà els darrers avenços en la lluita contra el càncer.