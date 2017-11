El 'CNI català' va gastar 370.000 euros en assessorament

A la consultora PricewaterhouseCoopers.





El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), conegut com l'embrió del 'CNI català', va pagar a la consultora PricewaterhouseCoopers prop de 370.000 euros fins a 2014 per assessorament sobre diversos temes.





Algunes qüestions com si podien augmentar el personal o pujar els sou s, així com sobre qui era l'amo dels drets de la propietat intel·lectual de les aplicacions informàtiques que contractaven amb tercers.





Així consta en un informe de la Guàrdia Civil, aportat a la investigació que porta a terme el Jutjat número 13 de Barcelona sobre la creació d'estructures d'Estat a Catalunya al marge de la legalitat.





Així com l'organització del referèndum il·legal d'independència del passat 1 d'octubre, encara que provinent de la investigació que es va iniciar a la Fiscalia de l'Audiència Nacional.





Els agents havien sol·licitat informació a un total de 26 empreses que havien contractat amb el CESICAT per esbrinar si aquesta Fundació que pertany a la Generalitat de Catalunya estava muntant un 'CNI català', l'anomenada Agència Nacional de Seguretat.





SECRET PROFESSIONAL





Entre les empreses es trobava la consultora PricewaterhouseCoopers, que inicialment es va emparar en el "secret professional" per no aportar dades, però que finalment, a través del seu advocat, va lliurar el maig d'aquest any la informació requerida per la Guàrdia Civil.





La documentació aportada relacionada amb la investigació sobre el CESICAT, continguda en un pen-drive, es concreta en tres factures per imports de 142.797 euros; 3.702 euros i 224.200 euros.





A la primera d'aquestes factures està inclosa la realització d'un informe jurídic per al CESICAT sobre la possibilitat d'adoptar determinats acords en matèria de personal de l'entitat consistents en ampliar la plantilla i / o augmentar la retribució del seu personal.





També s'advertia en l'estudi sobre les conseqüències legals que podia comportar el cas que es duran a terme acords per part de l'esmentada Fundació en aquest sentit.





En el sumari també està inclosa la factura sota l'epígraf de "aprovisionament de serveis del CESICAT", per valor de 142.797 euros.





També un qüestionari dels agents a la consultora, en la qual aquesta respon que aquest informe en concret sobre les plantilles del Cesicat va tenir un cost de 2.304 euros més IVA, però assenyalant que l'havien cobrat a la factura de 142.797 euros de 30 de juny .





La consultora deixa clar al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya que no pot contractar més personal, ni tampoc incrementar la despesa en salaris. Si ho fa, precisen, els acords serien contraris a dret.





La consulta es va realitzar en 2014 i en aquell moment, els organismes públics estaven subjectes a la prohibició de realitzar nous contractes que es contenia en la Llei de pressupostos generals de l'Estat.





PwC també assenyalava que l'adopció d'acords contraris a dret podrien tenir conseqüències si es produïa un mal a l'entitat i que determinades persones vinculades a la Fundació estarien legitimades per exercir una acció de responsabilitat dirigida als patrons perquè restauressin a aquesta el dany causat .