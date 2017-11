Cobrar l'IVA de les subvencions pot causar "danys irrepabarables" als teatres catalans

La cultura és fonamental per al desenvolupament de la societat.





L'associació d'empreses de teatre de Catalunya Adetca i teatres públics de Barcelona han augurat "danys irreparables" per la reclamació per part del Ministeri d'Hisenda de l'IVA per subvencions rebudes.





En un comunicat conjunt, els teatres han lamentat els procediments oberts en espais com el Teatre Lliure i el Mercat de les Flors de Barcelona.





Remarquen que "les subvencions atorgades pel foment de la cultura han estat considerades no subjectes a IVA per totes les administracions públiques", com ha estat confirmat en les justificacions i auditories a teatres públics i privats, diuen.





Han recordat que el Congrés dels Diputats va aprovar una Llei de Contractes del sector públic que introduïa una disposició a partir d'una esmena negociada per Adetca i Faeteda amb els partits polítics, en els quals es deixava clar el criteri de no subjecció a l'IVA de les subvencions a la cultura.





"Com a sector, consideràvem que el problema quedava solucionat i definitivament aclarit", han subratllat en el comunicat.





També han manifestat que la cultura i el teatre són activitats fonamentals per al desenvolupament de la societat.