Entren en vigor les restriccions de trànsit per contaminació

Estaran actives entre les 7 i les 20h.





Les restriccions de trànsit als vehicles menys ecològics a la conurbació de Barcelona (Àmbit-40) es poden activar a partir d'avui, quan es donen episodis d'alta contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen (NO2), i previ avís, amb 48 hores de antelació.





Les limitacions de trànsit estaran actives entre les 7 i les 20 hores els dies laborables, fins que es doni per finalitzat l'episodi de contaminació.





Així, la Generalitat preveu que es produeixin tres episodis d'aquest tipus a l'any, durant els quals es reforçarà el transport públic.





El control dels vehicles es farà per la matrícula, de manera que el distintiu de la DGT és "recomanable" però no obligatori, i les limitacions de trànsit es faran en una àrea de més de 95 quilòmetres quadrats que inclou Barcelona.

EXCEPCIONS





Això sí, amb excepció de la Zona Franca; Vallvidrera, Tibidabo i les Planes, i les pròpies rondes, pel que fa a Barcelona ciutat.





A l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues i Sant Adrià de Besòs s'aplicaran restriccions en la zona de baixes emissions (ZBE) de l'àmbit de les Rondes.





En aquest àmbit només podran circular els turismes que disposin del distintiu ambiental de la DGT -gasolina matriculats a partir del 2001 i dièsel posteriors a 2006-.





També furgonetes fabricades a partir de normativa europea matriculades a partir de 1994; i tot tipus de motos, ciclomotors, camions, autocars i autobusos, i serveis d'emergència i essencials.





50 EUROS DE SANCIÓ





Els vehicles que circulin quan ho tinguin prohibit rebran una sanció de 100 euros, que serà de 50 si es paga al moment.





Això no implica la immobilització del cotxe, i es desplegaran 48 patrulles de la Urbana per al control durant els episodis.





El protocol estableix que s'avisarà amb previsió de 48 hores abans, i 24 hores després s'avaluarà i confirmarà, i si perduren les condicions, s'aplicaran les restriccions de trànsit al tercer dia, amb l'objectiu que hi hagi temps per preparar-se i reforçar el transport públic.





Quan es produeixin aquestes restriccions, es pujarà el preu de les zones blava i verda a Barcelona -dos euros més cada hora-.





També es reforçarà el transport públic a prop d'un 10% i es posarà a disposició dels usuaris la T-Aire, amb dos viatges de transport públic per 1,80 euros per a una zona, amb un preu inferior al d'una targeta T-10 per trajecte.





AIRENET.GENCAT.CAT





La Generalitat informarà al web 'airenet.gencat.cat'; Protecció Civil de la Generalitat realitzarà els avisos a la ciutadania a través del seu canal i de la 'app' Gencat, i l'aplicació de mobilitat Mou-te facilitarà informació sobre aparcaments dissuasoris.





Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit (SCT) proporcionarà informació en el seu panells; diferents perfils de la Generalitat en xarxes socials detallaran les novetats de l'episodi i, finalment, es difondrà un anunci del 012 en mitjans de comunicació i xarxes socials.