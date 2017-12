El Gran Recapte espera recollir més de 4.000 tones d'aliments

L'oli és un dels aliments més necessaris.





La IX edició del Gran Recapte d'Aliments de Catalunya espera recollir aquest divendres i dissabte unes 4.300 tones d'aliments -mantenint la xifra de l'any anterior-.





Per a això hi ha a 27.000 voluntaris inscrits per atendre uns 2.700 punts de recollida a supermercats i establiments del territori català.





Els productes més adequats per donar són els aliments d'alt valor nutritiu com oli, llet, llaunes de conserva de peix, llegums secs i aliments infantils, segons els organitzadors.





Un acte al Mercat de la Marina, a la Zona Franca de Barcelona, donarà el tret de sortida de l'acció aquest divendres, amb la presència de la presidenta i el director del Banc dels Aliments de la província, Roser Brutau i Lluís Fatjó- Vilas.





UN GRAN MAGATZEM





El Gran Recapte va iniciar la campanya el dia 19 d'octubre amb només 3.000 voluntaris apuntats i sense un magatzem que els permetés concentrar tota l'organització en una mateixa nau com l'any passat, segons ha explicat el cap de logística, Oriol Dolader.





A menys d'una setmana de la iniciativa, el Gran Recapte va rebre una oferta d'un gran magatzem a la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Barcelona, en la qual finalment realitzarà la distribució d'aliments.





Els organitzadors van considerar que aquesta gran nau suposa una millora i permetrà garantir el mateix ritme que l'any passat.





ALIMENTS TOT L'ANY





A parir de dissabte, un equip de voluntaris participarà en les tasques de classificació dels aliments que aniran arribant a les seus de cada banc.





Fatjó-Vilas va remarcar en la presentació que el Gran Recapte permet cobrir un període de tres mesos que coincideix amb Nadal, però que calen aliments tot l'any per proveir al voltant de 210.000 persones.





CIUTADANS VULNERABLES





La iniciativa va dirigida als ciutadans més vulnerables i que pateixen pobresa severa, persones que el servei social dels ajuntaments deriva a les entitats benèfiques per millorar la seva situació.