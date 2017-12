Puigdemont demana als exconsellers a la presó que facin "el que calgui" per sortir

Puigdemont roman a Brussel·les









El president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, ha demanat aquest divendres al matí als consellers cessats en presó preventiva que facin "el que calgui per sortir" de la presó, una petició que s'ha estès als líders d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'ANC, Jordi Sànchez.





"Us volem a casa. Heu de sortir de la presó perquè no hauríeu d'haver entrat mai", ha publicat en un missatge de Twitter el mateix dia que el vicepresident de la Generalitat cessat, Oriol Junqueras, i set consellers cessats compareixen davant el Tribunal Suprem amb l'esperança que el jutge modifiqui la seva actual situació processal, dictada per l'Audiència Nacional.









Es tracta dels titulars de Presidència, Jordi Turull; Exteriors, Raül Romeva; Governació, Meritxell Borràs; Interior, Joaquim Forn; Territori, Josep Rull; Justícia, Carles Mundó, i Treball, Dolors Bassa, tots ells cessats en aplicació de l'article 155 de la Constitució.





És la mateixa situació jurídica en què es troben Sànchez i Cuixart, en presó preventiva a Soto del Real mentre se'ls investiga per un presumpte delicte de sedició i que també compareixen aquest divendres davant l'Alt Tribunal.





"Tenim molta feina i us necessitem per plantar cara al tripartit del 155. Desitjo retrobar-me amb vosaltres ben aviat!", Ha afegit en el seu tuit Puigdemont, que es troba a Bèlgica juntament amb Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret .