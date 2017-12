El 21D molts empresaris votants de CiU donaran suport al PSC

Iceta ha aconseguit aglutinar la classe empresarial descontenta amb el Procés.





Miquel Iceta per a aquestes eleccions del 21D es trobarà amb el suport dels petits i mitjans empresaris catalans votants tradicionals de CiU. Ja que bona part d'aquest electorat ha decidit passar-se al PSC després de patir les conseqüències del 'Procés', de manera que no volen un Govern independentista, però tampoc votaran a Ciutadans per ser massa espanyolista.





Des de l'1 d'octubre, més de 2.800 empreses han traslladat la seva seu fora de Catalunya seguint l'exemple de Banc Sabadell i CaixaBank, per por a les conseqüències d'una eventual independència, i, sobretot, a un boicot als seus productes en la resta d'Espanya. Això ha generat una enorme tensió a la nodrida classe empresarial catalana, que no vol un altre Govern independentista.



"L'únic partit en què troben un nacionalisme moderat no independentista és el PSC d'Iceta, encara que no els agradin moltes de les seves propostes econòmiques, que s'aproximen en ocasions a les de Podem. Però no tenen altra opció millor", expliquen fonts pròximes.





En definitiva "es tractaria de ressuscitar la idea de la 'sociovergència' que mai va ser possible", afegeix en referència a l'aliança entre les dues grans forces històriques del 'establishment' català, l'antiga CiU i PSC, per tornar a la normalitat després la intervenció del Catalunya a través de l'article 155.





Un altre gestor de patrimonis català establert a Madrid el veu des de la perspectiva contrària: "Iceta està sent molt llest perquè està fent el mateix discurs de CiU el 2004, precisament per guanyar-se a aquest electorat de petits empresaris decebuts amb Puigdemont". Aquest professional està convençut que "el PSC serà la megasorpresa de les eleccions".





De moment, les últimes enquestes ja donen un empat entre PSC i Ciutadans en la segona posició, amb entre 24 i 25 escons, per darrere d'ERC, que seria el guanyador amb 37-38. Això suposaria un fort creixement d'Iceta, a qui ningú donava més de 19 escons quan es van convocar les eleccions, i l'estancament d'Inés Acostades. La incògnita és quin dels dos quedarà per davant i optarà a la presidència. Si és per la classe empresarial nacionalista, serà Iceta.