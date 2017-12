​Una campanya d'Arrels mostra imatges de persones que han viscut al carrer i que trenquen prejudicis

Nova campanya d'Arrels per trencar prejudicis









L'ONG Arrels, que treballa amb persones sense sostre, ha iniciat una nova campanya en què persones que han viscut al carrer protagonitzen imatges que trenquen prejudicis sobre aquest col·lectiu.





La iniciativa, que té com a lema 'Homeless commons', conté més de 130 fotografies que, d'una en una o en paquets, serveixen per crear cartells, felicitacions, anuncis i pàgines web.





L'objectiu de la campanya és ajudar a canviar la mirada cap a les persones sense llar, un objectiu que Arrels resumeix amb les paraules d'un dels protagonistes, el Salvador, que diu: "Val més el meu cor que el que digui un mirall, perquè al final el mirall es trenca amb els anys però el cor sempre es queda".













Segons dades d'Arrels extretes d'organismes oficials, a la Unió Europea hi ha 30 milions de ciutadans que no disposen d'un habitatge digne i d'aquests uns 410.000 no tenen llar. A Espanya, per cada 100.000 habitants hi ha, com a mínim, 71 persones sense llar.





A Catalunya, unes 48.450 persones tenen greus problemes d'allotjament, de les quals més de 14.000 no tenen llar, i només a la ciutat de Barcelona hi ha 3.267 persones sense llar.