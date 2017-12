Toni Albà l'ungla del percebe de Noya

Hi ha persones que són posseïdors d'una gràcia natural per fa riure a la gent. És innat i no necessita de molts recursos per caure bé i empatitzar amb els que l'escolten. Els pallassos són personatges adorables que transmeten ingenuïtat, tendresa i són capaços de seduir petits i grans alhora.





Hi ha diferents graus de graciosos, comediants, imitadors que produeixen somriure, rialles i rialles. Són moments màgics, on aquests personatges fan que la gent s'oblidi de la seva rutina diària, problemes i disputes familiars. Però en aquest món de l'espectacle, també hi ha persones que intentant generar el riure, el que aconsegueixen és posar de mala llet al personal pel repel·lent, i falta de gràcia que té en les seves intervencions. Com es "alimenten" ?, doncs de fer-li la pilota professional als governants i els seus partits per seguir esprement la "teta de la vaca".





A Catalunya, tenim uns quants que viuen dels mitjans de comunicació públics que paguen, tots els catalans, encara que una part d'ells es revelin a casa seva, davant la impotència que ningú els doni un cop de peu al cul a aquests farsants i vividors , els enviï a Brussel·les a menjar els seus cols i de pas que li donin sabó a "exiliat flamenc".





Toni Albà, Noya viu de les seves imitacions a la família Reial Espanyola, sense cap gràcia, després els posa a parir i de pas que passava per allí, també als espanyols. Perquè és d'una estirp superior, només cal mirar els seus il·lustratius twitters de acèrrim militant independentista.





Mirant els cognoms de Toni Albà Noya no són cognoms "purament" catalans, no, ni el primer, ni el segon: Noya, és d'origen gallec. Precisament hi ha un municipi que té el mateix nom a la província de La Corunya. A Espanya, 3335 persones porten aquest com a primer cognom i 3253 com a segon. Amb aquestes arrels gallegues, encara que no li agradi, la seva cara té trets semblants a la ungla del percebe, però sense gust algun, tot s'ha de dir.





Toni Albà Noya s'ha atrinxerat a TV3 on li paguen bé, i en les seves estones lliures o se'n va de bitlles als mítings indepes o es dedica a deixar anar estupideses que donen titulars i aquests segueixen alimentat la seva popularitat i omplint la butxaca.





Diu el refrany que "hi ha ximples útils i llestos inútils". Ell és del primer grup i així manté la seva feina. L'obediència i el servir-cal pagar-ho.





No és mania meva, però l'ungla de percebe de Noya és tan desagradable que l'únic que produeix, en molta gent és una reacció d'al·lèrgia pròpia del chapapote que tant mal va fer a la mar gallec.