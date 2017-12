Més de 40 milions de persones a tot el món podrien viure amb el VIH, segons l'OMS

1 de desembre, Dia Mundial contra la Sida









A finals de 2016 hi havia aproximadament 36,7 milions de persones infectades pel VIH al món, segons les dades de l'Organització Mundial de la Salut que, aquest divendres amb motiu del Dia Mundial Contra la Sida, alerta que l'epidèmia podria superar els 40 milions d'afectats.





Mentrestant, entre 1,6 i 2,1 milles de persones podrien haver-se infectat recentment amb el VIH i, almenys, un milió de persones van morir en l'últim any a causa de malalties relacionades amb la sida, aquesta última és la dada que menys ha variat en els últims 12 mesos.





Des de l'organització es recorda que hi ha grups poblacionals que mereixen especial atenció per córrer un major risc d'infecció pel VIH, amb independència del tipus d'epidèmia i de la situació local. En aquest cas, es refereix als homes que tenen relacions homosexuals, els consumidors de drogues injectables, els presos i persones que estan recloses en altres entorns, els treballadors sexuals i els seus clients, i els transsexuals.





El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de l'OMS, ha recordat que "a mesura que l'epidèmia del VIH ha evolucionat al llarg dels anys, han estat les comunitats i persones més vulnerables i marginades les que s'han vist afectades de manera desproporcionada".





Segons la seva opinió, s'ha "aconseguit molt en els últims 30 anys", de fet avui 21 milions de persones estan rebent teràpia antiretroviral que els permet viure vides plenes i productives. "Cada dia, menys persones s'infecten amb el VIH i menys persones moren. Però aquests èxits estan ocultant les moltes disparitats i desafiaments que persisteixen", ha lamentat.





"Per què als homes que tenen relacions sexuals amb homes, professionals del sexe, persones transgènere, persones que s'injecten drogues i presoners, que representen el 40% de les noves infeccions per VIH en 2016, se'ls segueixen negant els serveis de salut més bàsics?", s'ha preguntat Ghebreyesus.





El nou director de l'organització internacional ha demanat als estats membres que es faciliti una cobertura universal, indispensable per eliminar "la sida i l'hepatitis viral com amenaces per a la salut pública".





"Els serveis de salut han d'adaptar per assolir i satisfer les necessitats de les poblacions més exposades i afectades, i això inclou implementar una política de" tolerància zero "per l'estigma i la discriminació en tots els serveis de salut, i comprometre plenament a les comunitats com a socis iguals i imprescindibles en el resposta ", ha dit contundent.





L'OMS fa anys que demanat una cobertura universal de salut, és a dir que totes les persones tenen accés als serveis que necessiten, on sigui que visquin, sense enfrontar dificultats financeres. Les persones en risc i que viuen amb el VIH generalment tenen múltiples necessitats de salut, que van més enllà de la necessitat d'accedir a condons, agulles estèrils o teràpia antiretroviral.