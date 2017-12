Pearl Jam anuncia concerts a Barcelona i Mad Cool Festival 2018

Pearl Jam estarà en concert a Barcelona









Pearl Jam estarà en concert el 10 de juliol al Palau Sant Jordi de Barcelona. Les entrades estaran a la venda el 8 de desembre a les 10.00 hores a livenation.es, Ticketmaster i El Corte Inglés. Entrades ja a prevenda per a membres del Ten Club a 'www.pearljam.com'.





A més, l'organització del Mad Cool Festival ha confirmat al grup d'Eddie Vedder per la seva tercera edició, que se celebrarà del 12 al 14 de juliol de 2018 a Madrid, al nou Espai Valdebebas-Ifema. La cita serà el dia 12. La banda nord-americana s'uneix a un cartell en el qual estan també Queens of The Stone Age, Depeche Mode, Nine Inch Nails, Massive Attack, Snow Patrol, Kasabian i molts més.





Formats a Seattle (Washington) el 1990, van ser una de les puntes de llança del moviment grunge i, a dia d'avui, es mantenen com una de les bandes més imprescindibles i importants de l'últim segle.





Al llarg dels seus 10 àlbums d'estudi, tots ells aclamats per la crítica i venerats pel públic (els seus més de 60 milions de discos venuts a tot el món ho testifiquen), el quintet ha teixit un llegat impressionant a mig camí entre el rock clàssic dels 70 i el punk.





Lletres emocionalment agressives, gran presència escènica, fúria, cor, idealisme ... Gràcies als seus èpics directes i al seu interminable llista d'èxits, Pearl Jam són una de les bandes del rock més grans de tots els temps.





Vuit anys després de la seva última visita a Espanya --i 11 anys de l'última vegada que van trepitjar Madrid-- Eddie Vedder (veu), Jeff Ament (baix), Stone Gossard (guitarrista), Mike McCready (guitarra) i Matt Cameron ( bateria) arribaran a Mad Cool 2018 per passar comptes.





VENDA D'ENTRADES





La venda d'entrades i abonaments començarà el proper dia 5 de desembre a les 11.00 hores. Es poden adquirir al web de Mad Cool Festival, Ticketmaster i alguns punts físics (Carrefour, Fnac i Halcón Viajes).





Mad Cool es trasllada a 2018 de la Caja Mágica a un nou recinte situat al nord de Madrid. Aquesta localització, que porta per nom Espai Mad Cool, està situat a Valdebebas - Ifema; s'ha concebut per albergar 80.000 persones i té una extensió de 100.000 metres quadrats.





Aquest augment d'aforament (de 35.000 persones per dia) respon a una "necessitat d'evolució i creixement amb l'objectiu de fer de Madrid, d'una vegada per totes, una ciutat de referència per a la música en directe de gran format", segons informa l'organització.





La segona novetat de l'edició 2018 són els set escenaris (en comparació amb els cinc de l'edició 2017) que protagonitzaran el nou recinte Mad Cool. "S'amplia així l'oferta i la varietat de bandes per satisfer la demanda del públic", destaquen des de Mad Cool.





El festival també comptarà amb una nova i renovada zona de restauració. Es continuarà donant suport a les diferents disciplines artístiques amb Mad Cool Gallery i el Mercat de l'Art: espais de trobada en el qual les creacions d'autor són les veritables protagonistes.





L'organització continuarà anunciant artistes del cartell per 2018 durant els propers dies. Informació i abonaments a la web oficial www.madcoolfestival.es.