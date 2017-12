ERC, disposada a pagar ja la fiança perquè la llibertat dels exconsellers sigui "immediata"

Exconsellers i 'els jordis' declaren davant el Suprem









La diputada al Congrés d'ERC Ester Capella ha avançat aquest divendres a les portes del Tribunal Suprem que "està tot previst" perquè es facin constar eventuals fiances i que la llibertat dels exconsellers catalans i els líders d'ANC i Òmnium, que declaren aquest divendres a l'alt tribunal per la seva implicació en la deriva sobiranista , sigui "efectiva de manera immediata" en cas que així ho acordi el magistrat instructor Pablo Llarena.





"Està tot previst perquè no estiguin ni cinc minuts més a la presó perquè no els toca i esperem que la Justícia actuï com si fos del segle XXI i es pugui fer efectiva la llibertat de forma immediata", ha dit la parlamentària que ha aclarit que la quantia recaptada ve "de la solidaritat de moltíssimes persones".





Capella integrava una petita comitiva de polítics d'ERC i del PDeCAT que s'ha concentrat a primera hora d'aquest divendres davant l'alt tribunal per mostrar el seu suport als deu acusats que declaren pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació en la causa que investiga el procés de desconnexió de Catalunya.





Juntament amb Capella, es trobaven els senadors republicans Mireia Cortés, Elisenda Pérez i Joaquim Ayats. A més, es preveu que al llarg del matí arribin dos minibusos amb membres de la formació al Parlament, i el diputat Gabriel Rufián.





Per part del PDeCAT han acudit el seu portaveu al Senat Josep Lluís Cleries, el portaveu de JuntsxCat, Eduard Pujol, i s'espera que arribi la coordinadora general de la formació, Marta Pascal, al llarg del matí.