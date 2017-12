Valle-Inclán puja al tramvia

Ramón del Valle-Inclán, autor d''El tranvía'









Autor de novel·les com el 'Tirano Banderas' o la sèrie 'El Ruedo Ibérico' i esperpents com la teatral 'Luces de Bohemia', l'escriptor gallec Ramón del Valle-Inclán és un dels grans literats del segle XX. Independent i crític escriuria que "a Espanya el mèrit no es premia. Es premia robar i ésser pocavergonya. A Espanya es premia tot el dolent", però sempre va estimar el que és espanyol quan manifestava talent. Tinc aquí un volum amb col·laboracions de premsa seves. Destacaria la titulada 'El tranvía', publicada quan tenia uns 25 anys. Revela el valor i l'abast d'una admiració:





Passejava per la Puerta del Sol, "com un etern desocupat que imagina traces per matar el temps, quan va encertar a passar pel meu costat, caminant molt de pressa, un vellet que va muntar en el tramvia del carrer d'Hortaleza"; en veure'l es va girar, "amb més pressa que si aquell ancià fos una dona bella, i vaig muntar després d'ell. Era el cavaller de menys que mitja alçada, amb ulls negres, molt vius -ulls encara de noi- i perilla, bigoti i cabellera de plata. Va notar que jo el mirava, i, somrient, com a persona a qui allò no causés estranyesa, em va preguntar: -Què li passa a vostè perquè tant em miri, jove? No desitjava jo altra cosa que entaular conversa amb el cavaller; així va ser que, descobrint-amb respecte, vaig contestar: -És que reconec en vostè D. José Zorrilla. Una senyora que anava asseguda al costat del poeta, tornés, fixant en ell una mirada profunda, plena d'estranyesa, que semblava dir: Com! Aquest vellet és l'autor de 'Don Juan Tenorio'? Zorrilla es va igualar el bigoti amb ingènua vanitat. -Sí, jo sóc Zorrilla. Moltes vegades al carrer em saluda gent a qui en la meva vida he vist ... ".





El 1908 va escriure una cosa que parla per ella mateixa: "Necessito ser franc. Jo començo per creure que no hi ha res tan ridícul com un discurs, quan es té la pretensió de ser escoltat i atès pels intel·lectuals d'Espanya. Si l'aplaudit orador del 'trust' de les esquerres escrivís unes quantes pàgines ben meditades i les llancés a la publicitat marcaria un rumb nou i mereixeria una mica de consideració per part de la joventut esquiva la política. Però mentre segueixi fent de arrencaqueixals progressista, hem de mirar com a un pallasso sentimental". La primacia de tenir criteri.