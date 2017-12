Rufián: "A alguns els encantaria que Junqueras besés la bandera per sortir de la presó"

Rufián, en contra de la presó dels exconsellers









El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha assegurat aquest divendres que a "alguns" els agradaria que Oriol Junqueras "es passegés en una carrossa per Madrid besant la bandera per poder sortir de la presó".





En declaracions davant del Tribunal Suprem, ha comparat el cas dels exconsellers amb el judici a Galileu Galilei, que va haver d'abjurar de les seves tesis per salvar la vida.





Preguntat per la possibilitat que els exconsellers acatin el 155 per poder sortir de la presó, Rufián ha defensat l'"autonomia legal" de cada un, assenyalant que des de les files d'ERC no comenten estratègies de defensa.





Ha aprofitat per esbossar un símil entre el judici a l'astrònom i matemàtic renaixentista Galileu Galilei per part d'un tribunal religiós i la situació dels exconsellers.





"A algun li encantaria que Oriol Junqueras es passejaran en una carrossa per Madrid besant la bandera per poder sortir de la presó", ha declarat, afirmant que aquest cas posa de manifest "l'enorme regressió democràtica" que al seu parer viu a Espanya.