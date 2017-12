PP i PNB no reben a la Marea Blanca al Congrés

Carmen Esbrí, coordinadora Estatal de Marees Blanques, va acudir ahir al Congrés dels Diputats per renunirse amb els grups polítics, però no va ser rebuda per PP i PNB, tal com s'havia acordat en un anterior trobada, celebrada al maig.





Per això, des de la Marea Blanca expressen que es prenen aquesta "absència" com "un menyspreu al moviment" que ha promogut un document "de consens" que va ser lliuro el 10 de maig al Resigtro del Congrés.





"Tant al Partit popula r com al PNB els hagués resultat una reunió interessant per a una reflexió necessària sobre el que estan decidint amb recursos de tots que no es justifica només basant-se vots que no són xecs en blanc per disposar del patrimoni de la ciutadania ", defensen des de la plataforma.





No obstant les absències, va ser una reunió de continuació que defineixen com "seriosa i amb contingut" en què vam rebre impressions i primeres respostes sobre el document de 38 mesures que van presentar al maig.





El més important ara per la plataforma és avançar sobre la part competencial més urgent que correspon gestionar al Congrés.





Hi ha coincidències o discrepàncies evidents i imaginables; i sobe tot percebem l'existència de certs interessos confosos, per la seva banda, amb interessos globals; als últims són els que han de dedicar el seu treball.





"El nostre objectiu no és altre que la defensa i l'avanç perquè s'instal·li sense perills adjacents un Sistema Nacional de Salut, Públic 100%", defensen.





En termini de 15 o 20 dies rebran per part de cada un dels Grups seva qualificació, proposta, informació i selecció d'aquells punts en els quals es consideri més viable tractar, avançant en el tema més desenvolupat i aprofitant el camí previ.





El fet d'acordar la voluntat de seguir treballant amb absoluta llibertat i buscant concurrència, és un pas més en la lluita imprescindible.





En declaracions a Catalunyapress, Antoni Barbarà, membre de la Marea Blanca a Catalunya, ha explicat que els grups remetran a Marees Blanques un document que doni resposta a les reivindicacions lliurades al maig, ia partir d'aquí, podrà començar la feina.





Barbarà ha explicat que les impressions després de la trobada són "positives", que "animen a seguir lluitant" i encara que no han arribat a una entesa respecte a totes les reivindicacions, si han constatat "punts en comú" com la importància de l'atenció primària .





Des Marees Blanques recorden que ells no són un sindicat sinó un grup de la societat lluita per la Sanitat unviersal i gratuïta, i que per això seguiran treballant.