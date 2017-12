El Govern cessat i 'els Jordis' prometen respectar la Constitució per sortir de la presó

Han acceptat l'article 155.





L'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i la resta dels exconsellers que estan a la presó per la seva participació en el 'Procés' han demanat al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena la seva excarceració.





Per a això han promès respectar a partir d'ara el marc constitucional i han acceptat l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució perquè si fos d'una altra manera, no es presentarien a les eleccions del 21 de desembre.





Així ho han explicat fonts de la defensa al terme de les declaracions dels exconsellers i dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, respectivament, els quals també han argumentat davant el magistrat que no existeixen raons per mantenir contra ells aquesta mesura cautelar.





Els investigats no han dit expressament que acaten el 155, sinó que accepten la seva aplicació.





"Des del moment en què tots els membres del Govern han decidit concórrer a unes eleccions, és obvi que s'està acceptant la situació creada per l'aplicació", ha explicat Jordi Pina, l'advocat dels exconsellers Josep Rull i Jordi Turull i de Jordi Sánchez.





I els imputats han afegit, segons Pina, que encara que no han esmentat expressament la seva renúncia a les vies unilaterals, "és voluntat de tots" els exmembres del Govern que es presenten a les eleccions que, si són elegits, "actuaran dins dels marges constitucionals i dins de la legalitat vigent ".





REFERÈNDUM PACTAT





Tots els investigats han advocat reiteradament pel consens d'ara en endavant i, en concret, Raül Romeva ha apel·lat a la 'via escocesa', és a dir, un referèndum pactat amb l'Estat, per aconseguir els seus fins, que tots han reconegut que és la independència de Catalunya.





Aquesta ha estat la línia mantinguda per tots els que han declarat avui al Suprem per demanar una revisió de les mesures cautelars que els va imposar la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela.





RISC DE FUGA





Per a la Fiscalia i l'acusació popular que exerceix el partit Vox, els arguments aportats pels imputats no eviten que segueixi existint risc de fuga i de reiteració delictiva, pel que han sol·licitat el manteniment de la presó provisional per a tothom.





El Ministeri Públic considera que ha quedat acreditat que hi ha un full de ruta i que no es tracta de fets aïllats, sinó que han integrat una organització i que continuen tenint molt poder i influència.





A més, l'advocat de Vox, Javier Ortega, creu que també continua havent risc de destrucció o alteració de proves.





Els exconsellers i els líders de ANC i Òmnium han estat traslladats a primera hora del matí des de les seves respectives presons fins als calabossos de l'Audiència Nacional -el alt tribunal no disposa d'unes instal·lacions d'aquest tipus-.





Des d'allà, la Policia Nacional els ha anat portant en tandes de dos i han començat a declarar cap a les deu del matí, en unes compareixences que s'han distingit per la seva rapidesa, ja que el magistrat avui no havia d'abordar el fons de la qüestió .