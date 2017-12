Artur Mas admet que caldrà "aparcar" el procés si el 21D no obtenen majoria

Opta per acceptar el resultat electoral.





L'expresident de la Generalitat i president del PDeCAT, Artur Mas, ha indicat que, si els partits independentistes no vencen a les eleccions del 21 de desembre, "s'accepta el resultat i es col·labora amb els que han guanyat perquè la futura legislatura doni els millors fruits per a Catalunya ".





Així, Mas ha expressat que tocarà col·laborar amb el bloc constitucionalista i "aparcar el projecte sobiranista".





"Qualsevol demòcrata ha d'acceptar de bon grat qualsevol resultat electoral, li agradi o no li agradi, i si el bloc sobiranista no té majoria de diputats al Parlament, ja que hauran guanyat els altres", ha plantejat en una entrevista d'Onda Cero.





Pel mateix motiu, ha demanat als no independentistes i al Govern central que acceptin una victòria dels partidaris de la República catalana.





Així ha instant a "convidar a les autoritats de l'Estat a seure a parlar del conflicte polític" si el sobiranisme venç el 21-D.





Mas ha rebutjat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, pel qual es va dissoldre el Parlament, es va cessar al Govern i es van convocar eleccions, i ha reiterat que el president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, no se li va garantir que si convocava comicis autonòmics es frenaria el 155.





"Aquesta garantia no la hi van donar mai, i això jo ho vaig viure", ha assegurat Mas.





També ha explicat que l'Executiu català no estava disposat a que es produïssin situacions violentes si, per exemple, es proclamava la independència i es creava una situació de resistència a les institucions.





Tot i que ha indicat que a ell no se li va traslladar informació sobre actuacions violentes per part de l'Estat: "Jo no la vaig tenir, però no sé si ell [Puigdemont] la va arribar a tenir o no".





"Una cosa és la repressió, que pot tenir una connotació de violència física o no, i una altra la repressió sense violència física, com ficar a algú a la presó", ha aclarit.





També ha expressat la seva sorpresa per l'actuació policial de l'1 d'octubre "entre altres coses perquè el Govern estava dient que ja havien desmantellat el referèndum".