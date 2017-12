UGT reclama un augment salarial d'un 3% per 2018

I efectuar un registre de la jornada.





UGT de Cataluny a ha fixat l'augment salarial d'un 3%, potenciar el conveni sectorial i efectuar un registre de la jornada i control horari com a principals recomanacions per a la negociació col·lectiva de 2018.





En la seva jornada anual d'Acció Sindical i Negociació Col·lectiva, el sindicat ha justificat aquestes mesures per lluitar contra la precarietat laboral a través dels convenis col·lectius.





Altres mesures són potenciar la contractació indefinida ia jornada completa, implementar la flexiseguretat i garantir el mateix sou per la mateixa feina, en al·lusió a les empreses multiserveis, les falses cooperatives i els falsos autònoms.





IGUALTAT D'OPORTUNITATS





Completen el decàleg mesures com instaurar la igualtat de tracte i d'oportunitats per a eradicar la discriminació i la bretxa salarial per raó de gènere, garantir la prevenció de riscos laborals i complir la màxima 'treballar per viure i no viure per treballar'.





A més, el sindicat ha creat un web adreçat als delegats (www.ugtcatalunya.cat/negociacio) en la qual es recullen les directrius per a la negociació amb empreses i patronals i exemples de clàusules per a introduir en els convenis.