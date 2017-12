Pedro Sánchez carrega contra les "fal·làcies" dels independentistes

Quan més de 3.000 han sortit del territori.





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusat aquest divendres als independentistes catalans de pretendre "uniformar" a un poble que en els últims 40 anys s'ha manifestat amb "múltiples identitats" sense que aquesta pluralitat hagi generat conflicte.





Sánchez ha carregat contra les "fal·làcies" de l'independentisme, com la de fer creure que una Catalunya independent seria "una mena d'Arcàdia feliç en termes econòmics" quan més de 3.000 empreses han "sortit" del territori. després del referèndum de l'1 d'octubre.





Fracturar la CONVIVÈNCIA





I tot i que ha admès que el Govern de Mariano Rajoy "no ha estat el millor aliat" per combatre l'independentisme, ja que ha enfrontat als territoris entre si i "no ha fet res" mentre creixia l'amenaça del secessionisme, ha deixat clar que qui més ha fet per fracturar la convivència a Catalunya ha estat l'independentisme.





Davant d'aquest escenari, ha reivindicat el PSOE com l'únic dels quatre grans partits a Espanya que va ser un dels arquitectes de la Constitució de 1978, que defensa actualitzar, ja que el PP actual no existia en aquells dies, era l'extinta Aliança Popular.