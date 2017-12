Scorpions, Kiss i Judas Priest encapçalen el cartell del Rock Fest Barcelona 2018

Cinquè i últim cap de cartell.





Els alemanys Scorpions s'uneixen al cartell de Rock Fest Barcelona 2018 com a últims caps de cartell en una edició absolutament històrica en què compartiran el lideratge amb il·lustres com Kiss, Ozzy Osbourne, Judas Priest i la reunió de Helloween.





Scorpions actuaran el dissabte 7 de juliol, el mateix dia que Kiss (ambdues bandes estaran també en el Resurrection Fest gallec), i repassaran els èxits dels seus cinquanta anys de carrera, amb himnes com 'Blackout', 'Rock You Like a Hurricane' , 'Still Loving You' i molts més.







Les entrades estaran disponibles a través del web de RocknRock, la xarxa Ticketmaster (Fnac, Carrefour, Halcón Viajes) i en format col·leccionista a tot color al web de RocknRock.





Els abonaments costen 175 euros més despeses.