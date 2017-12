Albiol titlla els exconsellers de "farsants" per acatar el 155

Assegura que no es penedeixen.





El candidat del PP a la Presidència de la Generalitat, Xavier García Albiol, ha assegurat que no creu que els consellers ceados empresonats acatin l'article 155 de la Constitució: "Són uns farsants i no es penedeixen".





"Em resulta poc creïble que tant Junqueras com la resta assumeixin el 155, perquè algú que vol rectificar no es negaria mai a contestar al fiscal", ha dit en declaracions als mitjans abans de visitar una carpa informativa al districte barceloní de Sant Martí .





Per a Albiol, els presos "són uns farsants i no es penedeixen del dany que han causat i de la divisió social que han provocat", i l'únic que busquen és sortir de la presó sigui com sigui.





"A nosaltres no ens enganyen, no els creiem, estan mentint com han fet aquests dos anys sobre les conseqüències de la independència", ha assegurat el dirigent popular.





ACOMIADAMENTS DE LES DELEGACIONS CATALANES





També ha valorat l'acomiadament dels treballadors de les delegacions catalanes a l'estranger i ha dit que el PP se sent "molt orgullós d'això".





Un dels objectius del 155, ha afegit, "era desmantellar la xarxa de 'ambaixades' que es dedicaven a parlar malament d'Espanya".