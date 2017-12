El mal d'esquena afecta més de la meitat dels treballadors d'Espanya

Els estiraments musculars prevenen el mal d'esquena





Realitzar diàriament estiraments musculars i mobilització articular durant aproximadament 15 minuts al dia per tal de mantenir l'esquena treballada i protegida, realitzar exercici de forma habitual i dormir de costat pel costat esquerre són alguns dels consells aportats per la fisioterapeuta de blua de Sanitas Pimes Digital , Cristina González Rodríguez, per prevenir l'aparició del mal d'esquena.





Es tracta d'un dels dolors més habituals entre la societat espanyola, a causa especialment de la inadequada forma de seure durant les llargues jornades laborals. De fet, segons l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, més de la meitat dels treballadors a Espanya pateix mal d'esquena, sent un 86 per cent d'afectats què assegura que les malalties s'agreugen gradualment a causa de les condicions laborals .





"Alguns dels factors de risc més habituals tant en l'aparició com en la perpetuació d'aquesta molèstia són el sedentarisme, els mals hàbits posturals, el sobrepès i l'estrès", ha explicat l'experta, per destacar la necessitat de mantenir uns adequats hàbits per evitar la seva aparició.





En aquest sentit, la doctora ha aconsellat a restringir els greixos saturats, optant per greixos saludables com els Omega-3 presents en peixos blaus; menjar proporcions adequades d'hidrats de carboni i triar els que provinguin d'hidrats complexos (pastes, llegums integrals); consumir fruites i verdures cada dia ja que ajuden a netejar l'organisme i disminueixen l'aparició i perpetuació del dolor crònic; i mantenir un nivell d'hidratació correcte intentant arribar almenys a dos litres d'aigua diaris.





LA IMPORTÀNCIA DE SEURE CORRECTAMENT





De la mateixa manera, ha subratllat la importància de mantenir l'esquena recta i completament recolzada en el respatller amb les espatlles relaxades i els genolls alineades en altura amb el maluc o una mica per sota d'aquesta; evitar moviments bruscos al realitzar gestos quotidians com el seure i aixecar-se, ja que aquests gestos realitzats sense escalfar pot desencadenar lesions musculars; i, per a aquelles persones que treballen en una oficina, no creuar les cames, recolzar els peus a terra, alinear el maluc amb els genolls, tenir les espatlles relaxats i els colzes en angle recte i adaptar la posició de la cadira.





"També és important la postura presa en els vehicles, a l'hora d'emprendre un viatge cal regular bé l'alçada del seient del cotxe. En el cas d'un passeig en bicicleta és necessari modular l'altura del selló perquè no pateixin ni la esquena ni els genolls. en cas de mal d'esquena, per aplacar és important aplicar calor suau a la zona adolorida durant no més de 10 minuts, per ajudar així a relaxar la musculatura", ha postil·lat.





En cas que la molèstia persisteixi, prossegueix, cal acudir al fisioterapeuta, ja que no només alleujarà els símptomes de dolor sinó que proporcionarà una rutina pautada i regular d'exercicis per controlar-lo i evitar la seva reaparició.