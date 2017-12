Desplegament d'un dispositiu especial nadalenc fins al 14 de gener a Barcelona

La Guàrdia Urbana reforçarà la seva presència a Barcelona





L'Ajuntament de Barcelona ha previst el desplegament d'un dispositiu especial dels serveis municipals fins al 14 de gener per garantir la convivència, la mobilitat i la neteja de la ciutat.





La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra reforçaran la seva presència a les zones comercials per evitar fets delictius, especialment els furts, fomentar el descans dels veïns i la protecció dels infants mitjançant el control de la contaminació acústica i l'aforament en locals, així com el consum d'alcohol per part de menors.





Així mateix, s'incrementaren els controls d'alcoholèmia i tests de drogues per garantir la seguretat a les carreteres, especialment per Cap d'Any, per la qual cosa l'Ajuntament recomana l'ús del transport públic, sobretot del metro.





Durant aquest període, no es concediran permisos d'obres que afecten la via pública, llevat de casos d'urgència o especial interès, una prohibició que s'estén al nucli antic, els entorns dels mercats municipals ia les vies més importants de la ciutat, tot i que sí que es mantenen els treballs de les obres d'Adif, a l'entorn del Mercat de Sant Antoni i la urbanització del carrer Camèlies.





En relació a la mobilitat, l'Ajuntament recomana l'ús del transport públic per desplaçar-se per les zones cèntriques, i l'oferta de metro i bus s'adaptarà a les característiques d'aquestes dates, que disminueixen la demanda per motius laborals, però incrementen viatges amb destinació o origen en zones comercials, visites a familiars i sortides d'oci.