L'Àrea Metropolitana de Barcelona invertirà 3,3 milions en 20 municipis per augmentar els nivells de reciclatge

Contenidor de residus de l'Àrea Metropolitana de Barcelona





L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) lliurarà fons a 20 municipis metropolitans per valor de 3,3 milions d'euros durant 2017 i 2018 per avançar cap al "residu zero".





L'objectiu de les ajudes és trencar la situació d'estancament de la recollida selectiva i augmentar els nivells de reciclatge, que actualment són el 35%.





Així mateix, l'AMB vol complir els objectius europeus i desenvolupar l'estratègia Residu Zero per arribar a reciclar el 50% dels residus municipals el 2020, tal com estableix la Directiva Marc de Residus.





Ha recordat que, entre 2007 i 2013, la producció de residus per habitant va disminuir fins als 425 quilos a l'any, però que, des de llavors, la generació ha tornat a augmentar, situant-se prop dels 440 quilos.





Davant d'aquest augment, que s'uneix a l'estancament dels índexs de separació de residus, l'AMB ha inclòs que el model basat en campanyes d'educació i comunicació "ha tocat sostre".





En aquest sentit, l'ens metropolità ha iniciat un procés de suport tècnic i econòmic als municipis que introdueixen canvis per incrementar la quantitat, la qualitat i el seguiment dels residus recollits, a més d'estudiar actuacions específiques sobre grans productors.





PROJECTES PER AL CONTROL DE RESIDUS





Un exemple d'aquests projectes seria el sistema de control de la quantitat de residus produïts pels establiments comercials per implementar taxes en funció de la seva generació, com ja han proposat Esplugues de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).





Altres municipis, com el Papiol (Barcelona), han elaborat projectes per implantar sistemes que, mitjançant sensors, identifiquin als usuaris de cada contenidor, individualitzant la recollit i reforçant les campanyes de comunicació a cada ciutadà en funció dels seus hàbits.





Alguns municipis també han decidit adoptar el model de recollida porta a porta --que ja es realitza en 130 municipis catalans-, mentre que altres localitats que ja van impulsar aquest sistema, com Torrelles de Llobregat i Tiana (Barcelona), apostaran per noves idees amb les subvencions.





Una de les línies que també ha agafat força amb la convocatòria d'ajuts ha estat la implantació de recollides comercials, amb projectes presentats per municipis com Cornellà de Llobregat, Sant Cugat del Vallès i Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).