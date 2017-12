Rajoy diu que el conte de la independència ja no dóna més de si i dóna per acabat el 'Procés'

Rajoy passejant pels carrers de Castelldefels aquest dissabte





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha exalçat aquest dissabte l'aplicació de l'article 155 perquè "les coses estan millor a Catalunya" des que es va impulsar, fa poc més d'un mes. I demana "tancar ferides" el 21-D i deixar enrere l'etapa independentista.





Ho ha dit en un acte a Mataró en què també ha participat el líder del PP català i candidat pel 21-D, Xavier García Albiol, i el president del partit a la ciutat, José Manuel López.





"La solució a la deriva independentista va començar amb l'activació del 155", un article que va activar el seu govern i que ha permès començar a recuperar la normalitat i la legalitat, ha reivindicat Rajoy.





El 155 --ha prosseguit-- és un mecanisme excepcional per fer front "a l'enorme crisi i caos que van crear" els independentistes, i assegura que està funcionant amb total normalitat.





Des de la seva aplicació "s'ha començat a asserenar la vida política, Catalunya ha recobrat la legalitat, la confiança i el camí de la recuperació econòmica".





"Les coses estan millor, els funcionaris estan complint amb la seva feina molt bé i el Govern està prenent decisions" que estan permetent solucionar problemes reals dels ciutadans, com la creació de 2.000 places de professors, ha defensat.





En canvi, els independentistes "només s'han ocupat de les seves pròpies somnis, mentre s'oblidaven de les persones i només parlaven de les seves pròpies quimeres i fantasies per imposar-als altres".





ELECCIONS PER A "OBRIR FINESTRES I DEIXAR QUE CORRI L'AIRE"





Rajoy ha destacat que el 155 també ha permès convocar unes eleccions normals i legals, després que "altres no van voler, no es van atrevir, no els van deixar o les tres coses alhora o dues d'algunes d'elles", ha dit en al·lusió al president cessat, Carles Puigdemont.





Aquests comicis --ha afegit-- "han d'obrir un nou futur, perquè el conte de la independència ja no dóna més de si, ningú li dóna suport enlloc".





"Són eleccions per trencar el abstracció, obrir finestres i deixar que corri l'aire: ja és hora que a Catalunya es parli de coses diferents al 'Procés", ha reivindicat.





Per a ell, gràcies al 155 el procés independentista "ha acabat" i ara és moment que els governants es dediquin a solucionar la vida de la gent i els seus problemes.





Rajoy ha explicat que aquest mateix dissabte ha pogut passejar 45 minuts pels carrers de Castelldefels (Barcelona) abans d'anar a Mataró, i que els seus veïns li han demanat "que els deixin tranquils i algú es preocupi dels seus problemes".





I ell s'ha compromès a fer-ho i ha animat a confiar en el PP de cara als comicis del 21 de desembre: "Són eleccions per tancar ferides i començar a reconstruir tot el que s'ha trencat en cinc anys".





"LES EMPRESES TORNARAN"





També ha reivindicat que el 155 ha servit per frenar la sortida d'empreses de Catalunya i la desconfiança: ha constatat que la situació no s'ha resolt definitivament, però ha assegurat que treballa intensament per "recuperar la normalitat del tot".





També ha assegurat que el procés independentista ha causat greus estralls en el sector turístic, que s'han desplomat les reserves hoteleres i les vendes d'automòbils, i que s'han hagut de reduir de 3% a 2,3% les perspectives de creixement.





"Si recuperem la normalitat, l'estabilitat i la tranquil·litat, aquest creixement serà del 3%" i es podrà tornar a crear ocupació al ritme de 500.000 llocs l'any, segons ell.









També ha dit que "les empreses tornaran, perquè el Govern així li ho dirà", tenint en compte que és el millor per a Catalunya i per al conjunt d'Espanya.