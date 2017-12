Els socialistes asseguren que són l'única opció per millorar el finançament de Catalunya

Miquel Iceta i Ximo Puig a la III Conferència Federalista aquest dissabte





El candidat del PSC a les eleccions catalanes, Miquel Iceta, ha dit aquest dissabte que els catalans "que vulguin millorar el finançament de Catalunya han vist reduïdes les seves opcions", ja que creu que el seu partit és l'únic que vol aconseguir-ho.





"Està clar que amb Cs i PP no millorarà el finançament de Catalunya i els independentistes han decidit renunciar a això", ha advertit en declaracions als mitjans en la III Convenció Federalista, a la qual també ha assistit el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.





Iceta ho ha dit "després de veure la reacció de tots els partits" a la seva proposta d'una Hisenda federal, per la qual cosa ha cridat a donar suport al PSC als catalans que apostin per millorar el sistema de finançament.





Ha sostingut que la seva proposta ha rebut moltes crítiques perquè ha titllat la hisenda que proposa de federal i ha retret que "a Espanya hi ha gent que encara el terme federal ho interpreta en termes de desunió", mentre que ell ho defensa com un sistema per unir .





UNA CULTURA FEDERAL DAVANT DEL 'ORDENO Y MANDO'





Ha demanat a la resta d'Espanya que "distingeixin la voluntat dels independentistes de la dels federalistes, que és oferir lleialtat", però amb exigències de més autogovern i millor finançament, i ha dit que no faran res que no compti amb un consens majoritari .





També ha explicat que el federalisme "és una doctrina que ha estat molt útil per a molts països per intentar resoldre alguns problemes bàsics sobre governança" i ha assenyalat que, al seu parer, molts països amb diferents nivells de govern i diverses identitats nacionals han trobat la solució en el federalisme.





Ha defensat que l'Estat de les autonomies s'ha de completar amb institucions federals, com fer un Senat federal, i amb una cultura federal, ja que creu que "a Espanya hi ha massa 'ordeno i mando' per part de molts", i que cal avançar cap a més cooperació, segons ell.





CONDONACIÓ DEL DEUTE I infrafinançament





Sobre la condonació del deute, ha alertat que "hi ha hagut casos severs d'infrafinançament, un excés d'exigència a les comunitats autònomes de reducció de dèficit, i l'Estat no s'ha comportat bé", de manera que veu necessari que aquestes comunitats recuperin la infrafinançament.





"Quan ho diem nosaltres sembla gairebé tabú, però això ho han dit diversos presidents autonòmics, el ministre d'Hisenda i està en l'ambient de les discussions sobre el finançament", ha manifestat.





Iceta ha desitjat que dilluns el Tribunal Suprem decreti "una mesura cautelar diferent de la de presó" per als empresonats, com va fer amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la resta de membres de la Mesa, ja que veu la presó preventiva com una mesura desproporcionada.





També ha criticat el candidat de JuntsxCat i president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, per haver plantejat la possibilitat de fer una consulta sobre la permanència de Catalunya a la UE i ha advertit que s'ha apartat de la tradició catalanista: "Sembla que ara com Europa no els ha donat la raó tampoc els val Europa".