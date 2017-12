Qui USA la dictadura a Hondures?

Partidaris de l'opositor Salvador Nasralla s'enfronten a la policia





El diumenge 26 de novembre passat, quedarà en la història hondurenya com el "tràgic" dia on els subalterns / despullats van sacsejar electoral i moralment al Dictador i l'Imperi nord-americà, a les urnes, i amb les regles de joc electoral establerts per aquests.





UN DICTADOR "DEMOCRÀTIC" OFEGAT EN LA SEVA SOLEDAT





Juan Orlando Hernández (JOH), actualment encara president d'Hondures, va donar cos al cop d'Estat el 2009 (llavors era Diputat).





El 2012, ja com a President del Congrés de la República, va destituir a 4 magistrats (honestos) de la Cort Suprema i els va reemplaçar amb magistrats afins al seu partit polític.





Aquests magistrats van avalar el frau electoral, el 2012, i Juan Orlando Hernández es va fer President, amb un control absolut del Legislatiu, Judicial i l'organisme electoral.





En 2016, la Cort Suprema de Justícia, en contra del que disposa la Constitució Política, va declarar "legal" les aspiracions a la reelecció presidencial de Joan Orlando. L'oposició i la població en resistència exigien consulta popular per dirimir aquest cas.





El 26 de novembre passat, després d'haver fet campanya electoral per quatre anys consecutius amb diners de l'Estat, el Dictador va ser derrotat a les urnes. I, per evitar l'inevitable "va prendre d'ostatge" el Tribunal Suprem Electoral (TSE) perquè ho declari com a guanyador, en contra dels resultats de les actes físiques (les còpies certificades els tenen els partits polítics).





Els joves que van sortir a votar "correctament" (com diuen ells), van ocupar simultàniament els carrers i places de les ciutats del país en protesta pel frau evident. El Dictador va respondre amb tancs i metralladores, assassinant ja a diversos electors revoltats.





En aquest context, la Unió Europea exigeix que TSE llegeixi el que diuen les actes electorals, igual que la decrèpita Organització d'Estats Americans. Però, el Govern nord-americà, padrillo d'aquesta Hondures en desastre, calla com en 2009.





L'IMPERI NORD-AMERICÀ ÉS EL 'PADRILLO' DE LA HONDURES ACTUAL





Després que els espanyols i anglesos van marxar de Hybueras (així es deia l'actual Hondures), al segle XIX. Els governs nord-americans van ocupar aquest petit país com un hangar per a les seves tropes militars (tres immenses bases militars), amb l'argument de "democratitzar i desenvolupar el país".





Està prou documentat que el cop d'Estat del 2009, a Hondures, va ser promogut i recolzat pel govern nord-americà.





Des d'aquell cop, no només es va sepultar la deficitària institucionalitat / autoritat estatal del país, sinó que Hondures va ser convertit en un narcoterritorio lliure per on flueix la droga als EUA, i recorren les armes pesades amb destinació a Amèrica Llatina.





La colonització, i la condició de colonialitat en aquest país ha fet impacte al límit de corporizarse fins i tot en els seus habitants. D'aquesta condició colonial es van confiar el Dictador, la seva cohort, i l'Imperi nord-americà. Però, el cos humà, mentre estigui viu, sempre sentirà dolor. I, a major dolor, és probable que la víctima reaccioni amb descontrol. I, això és justament el que passa a Hondures. Passa, passarà i es contagiarà a tot Amèrica Central neoliberal corrupta, si els pobles no donen un cop de timó en la direcció de les seves destinacions.





A HONDURES ACABA EL PARADÍS TERRENAL DE LA RESTAURACIÓ NEOLIBERAL





La majoria de les dantesques desgràcies que pateix el digne poble hondureny, producte de la colonització permanent, i de la sagnant dictadura neoliberal, va ser i és sistemàticament amagada pels mitjans corporatius massius.





L'Imperi i els seus mitjans de (des) informació es van esforçar per mostrar a una Hondures oficial "democràtica", "camí al desenvolupament", etc. Però, van fracassar. La veritat sobre Hondures s'imposa, ara, a les pantalles de telèfon i de les computadores, des de les xarxes socials.





Ara, els Estats Units no té res bo que oferir com a il·lusió a Amèrica Llatina i al món que somia amb superar el desastrós neoliberalisme.





La regió ha de saber: O ens desfem de l'Imperi i dels seus sistema neoliberal, o tota Amèrica Llatina ens convertim en l'Hondures actual. Un país, sense Estat, sense drets, sense govern, sense diners, sense menjar. Un país sota una dictadura sagnant, convertida en marca mundial pels assassinats.





A Hondures es lliura la batalla decisiva entre el Nord de la Mort i el Sud de la Vida. I per això, tots i totes, hem de prestar atenció a aquest país colonitzat que desitja existir.