El Moviment Democràtic de Dones exigeix ​​que s'acabi amb l'empara als macro bordells

Façana del macro bordell Paradise, a la Jonquera





El Moviment Democràtic de Dones (MDM) i la Xarxa de Ciutats lliures de tracta i d'explotació sexual de dones nens i nenes exigeixen que després del 21D es derogui el reglament català de 2002 que empara els macro bordells.

En un comunicat fet públic arran de l'assassinat a Viladecans amb cotxe bomba d'un individu en un supòsit ajust de comptes de màfies dedicades a la prostitució, expressen una "clara preocupació i repulsa davant de la proliferació d'aquests grups de crim organitzat que exploten dones en xarxes de prostitució articulades en macro bordells que operen a tot Europa ia Espanya i Catalunya ".





Al seu parer, aquesta situació avança de manera alarmant i mostren la seva preocupació treballant "per promoure una legislació abolicionista que reguli eficaçment la desaparició d'una de les formes més cruels d'esclavitud, vigent encara en el Segle XXI".





El MDM i la Xarxa de Ciutats consideren necessari "combatre aquest tipus de negocis bruts que generen patiment i explotació, a l'hora que provoquen situacions d'inseguretat a les nostres ciutats i de vulneració flagrant dels drets humans". Per tot això, exigeixen "una acció policial coordinada i efectiva per lluitar contra les xarxes de tràfic i tracta. I que es derogui la llei catalana aprovada el 2002 que afavoreix l'aparició d'aquest tipus d'establiments on s'explota sistemàticament a dones a través de la mal anomenada indústria del sexe".