La CUP blinda la seva seu davant d'una manifestació 'per Espanya'

Manifestants amb banderes espanyoles davant la seu de la CUP aquest dissabte





Unes 300 persones s'han concentrat aquest dissabte davant la seu de la CUP per protegir-la davant una concentració amb el lema 'Per Espanya m'atreveixo' i que la 'número dos' dels 'cupaires' a la llista del 21-D, Maria Sirvent , ha qualificat de "feixista".





La mobilització, que ha agrupat a 50 persones segons l'Ajuntament de Barcelona, estava convocada per l'entitat Somatemps a través d'un cartell difós en les xarxes socials en el que sembla una caricatura d'Anna Gabriel sota una dutxa i el lema 'El carrer ja no és vostre'.





Per això, el 'número 5' de llista de la CUP el 21-D, Jordi Salvia, va cridar a la militància 'cupaire' a fer un cordó humà davant la seu del partit a partir de les 10.00 hores per a protegir-la de la concentració, ja que coincidia amb la reunió del Consell Polític del partit per aprovar el programa electoral.





Els Mossos d'Esquadra han evitat que les dues mobilitzacions s'hagin trobat amb un cordó policial i tanques, per la qual cosa no hi ha hagut incidents, encara que els dos grups s'han increpat.





DENÚNCIA DAVANT LA JUNTA ELECTORAL





La CUP va demanar a la Junta Electoral de Zona de Barcelona (JEZ) i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que aquesta concentració fos desautoritzada per garantir "el normal desenvolupament" de l'activitat política del partit, però la denúncia va ser rebutjada, segons la CUP .





Per això, Sirvent ha criticat a la Junta Electoral perquè el Consell Polític de la formació que celebraven aquest dissabte s'ha hagut de produir davant "l'atac feixista i davant la passivitat de la Junta Electoral".





"Una Junta Electoral que no ha dubtat i ha corregut molt a l'hora de prohibir llaços grocs i colors que representen llibertat, però que s'ha inhibit en el moment de prohibir manifestacions feixistes davant la nostra seu", ha retret.





També ha alertat que les eleccions se celebraran amb un "àrbitre que és absolutament parcial i que persegueix interessos molt concrets i uns resultats també molt concrets", i ha agraït a totes les persones que s'han concentrat a la seu de la CUP.