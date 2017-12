El concert de l'ANC "per la llibertat dels presos polítics" reuneix milers de persones

Milers de persones en el concert organitzat per l'ANC aquest dissabte





Segons l'ANC s'han venut anticipades al voltant de 45.000 entrades per al concert que s'ha celebrat aquest dissabte a l'Estadi Lluís Companys per demanar la llibertat dels exconsellers de la Generalitat i els Jordis.





Milers de persones han acudit a l'esdeveniment musical que ha arrencat a les 16 de la tarda amb una versió heavy de 'Els Segadors', interpretada pel grup nord-americà Sound of Hunder. Gerard Quintana (Sopa de Cabra), Lluís Gavaldà (Pets), Natxo Tarrés (Gossos), Pemi Fortuny (ex Lax'n Busto) i Jofre Bardagí (Glaucs), Monica Green, Cesk Freixas, Èric Vergés (Catarres), Èric Vinaixa , Joan Rovira, Metge Prats, la Sra. Tomasa, Oques Grasses, Gemma Humet i Paula Valls, els Amics de les Arts, Beth i Ramon Mirabet són alguns dels més de quaranta artistes que actuaran al llarg de la vetllada.





Després de l'obertura del concert han començat els parlaments. Oriol Sánchez, el fill del president de l'ANC, Jordi Sánchez, ha estat el primer a prendre la paraula i en el seu discurs ha fet una crida a acudir el 7 de desembre a Brussel·les.





Un familiar de Junqueras ha pujat a l'escenari per llegir una carta del exvicepresident de la Generalitat, en què assegura "no renunciar mai a la llibertat ia la justícia". A aquest li han seguit familiars d'altres exconsellers a la presó - com Meritxell Borràs, Josep Turull i Romeva- que també han llegit en veu alta la seva correspondència, dirigida a la població de Catalunya.





També el president cessat, Carles Puigdemont, ha volgut estar present a través d'un vídeo en el qual ha llançat un missatge d'agraïment als assistents: "Aquesta cadena de solidaritat ens ajuda a mantenir viva l'esperança, moltes gràcies pel que esteu demostrant al voltant del món "