Susana Díaz adverteix contra un nacionalisme que sempre és de dretes

Susana Díaz aquest dissabte a Torrremolinos





La secretària general del PSOE-A i presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha assegurat aquest dissabte que "els nacionalistes són de dretes, sempre" perquè "el nacionalisme aixeca fronteres i busca aixecar fronteres", assegurant que "els socialistes les eliminem i esborrem ". És més, ha dit que "els nacionalistes busquen privilegis i nosaltres defensem la igualtat". "Socialisme i nacionalisme és incompatible", ha sentenciat.





Ha criticat que "encara avui de cua d'ull es mira aquell 28 de febrer i es busca aquí la culpa de la insolidaritat egoista d'un nacionalisme que sempre serà de dretes, es posin les sigles que es posin".





De la mateixa manera, ha deixat clar que "no permetrem que ningú reescrigui la història d'Andalusia per robar-nos el nostre futur", i ha dit que "anem a guanyar-li el pols a la mentida i l'oblit". En aquest punt, ha indicat que hi ha una generació d'andalusos "que ha de saber que ens ha tocat tornar a aixecar la bandera de la dignitat, de l'autonomia, de la igualtat i de la llibertat", perquè, ha incidit, "som hereus d'aquell 4 de desembre i 28 de febrer",





Díaz, que ha intervingut a Torremolinos (Màlaga) en l'acte commemoratiu del 40 aniversari del 4 de desembre, en el qual han assistit els expresidents andalusos Rafael Escudero i José Rodríguez de Borbolla, ha manifestat, davant unes 3.000 persones, que "no rebem nostre llegat com una herència a benefici d'inventari, vam rebre el bo i el dolent ", de manera que" som hereus de tot el que li ha passat a Andalusia ", i com a tal" som l'únic partit que queda al Parlament que va sortir al carrer amb el seu nom, amb les seves sigles i el cap alt "a" defensar "a la regió i" canviar la història d'una terra que no volia seguir sent la ventafocs d'Espanya".





Així, ha deixat clar que "ningú pretengui tapar el 28F o ocultar". "No permetrem que ningú faci servir el 4 de desembre i el 28 de febrer com paper mullat", ha sostingut, defensant que "va ser la representació legal de la voluntat d'un poble d'accedir a la seva autonomia de manera inclusiva i incloent", assegurant que, a més, "li vam obrir la porta a la igualtat als ciutadans en aquest país".





Ha afegit que "a Andalusia ningú li va regalar cap privilegi", i ha afegit que "no hi va haver fur per a nosaltres, el vam conquerir constitucionalment". Això sí, ha dit que, com a presidenta, "no vaig a posar històries sobre la taula, vull posar el futur dels andalusos en igualtat amb la resta d'Espanya", ja que, "aquesta és la història que vaig aprendre, vaig viure, i ha estat la història del meu poble i els socialistes andalusos".





FINANÇAMENT I REFORMA CONSTITUCIONAL





D'altra banda, ha afirmat que hi ha tres coses que marquen l'actualitat, al·ludint al finançament autonòmic, a la "normalitat democràtica a Catalunya", i a la reforma de la Constitució, de la qual ha dit que vol que sigui "sense privilegis, sense greuges, que garanteixi la igualtat entre territoris i ciutadans i per a tots".





Sobre el finançament, de la qual ha assegurat que, "si no és la justa i adequada a Andalusia, se li està posant el fre de mà", ha explicat que "si hi ha un problema que no podem pagar l'educació, la sanitat , la dependència ..., s'haurà de garantir en tot el territori". "Quan un pare té diversos fills, intenta tractar-los a tots per igual", però "un bon pare i mare al que menys té l'ajuda més", ha posat com a símil.





Així, ha dit, a més, que de la Constitució "respecte des del primer article fins a l'última disposició". "Respecte i no qüestiono ni el concert ni la quota" basc, però "el que dic és que si hi ha urgència per aprovar això no es pot abandonar en el camí a la resta de milions de ciutadans en aquest país, especialment Andalusia, que també tenim hospitals, centres de salut, dependents, mestres ...".





Per això, ha assegurat que com a presidenta "no he de atacar ningú per defensar la meva terra, només demano igualtat", exigint a l'Estat que "es comporti com una bon pare i mare de família i que li doni a tots els fills les garanties de poder arribar al límit de les seves possibilitats".





"Si hi ha urgència per uns, ha d'haver urgència per a tothom, i així es construeix Espanya, aquesta és l'Espanya moderna i inclusiva que serà un orgull pertànyer a ella", ha agregat.





CRIDA A L'ESQUERRA





També ha fet una crida a l'esquerra andalusa, política, sindical, als que militen en la cultura, en ONG, en tots els sectors socials, "que no oblidin que som hereus tots del 4D i del 28F", i ha defensat la seva compromís amb Andalusia i "aixecar la veu on calgui".





Finalment, ha reivindicat l'orgull que "som el PSOE d'Andalusia" i que "els andalusos han dit, durant quatre dècades, que aquest és el seu partit". En aquest punt, també ha incidit que uns dies després d'aquell 4 de desembre a Torremolinos es va fundar la primera Federació d'Espanya del PSOE i ha afegit, d'altra banda, que els andalusos "saben perfectament" que el PSOE "sempre hem dit la veritat: primer era Andalusia".





ANDALUSIA: "LLEIALTAT A LA CONSTITUCIÓ"





Per la seva banda, l'expresident José Rodríguez de Borbolla, ha fet un relat històric per aquests 40 anys i ha deixat clar que "els andalusos som la lleialtat personificada a la Constitució Espanyola".





De la mateixa manera, ha assenyalat que "fa un temps" a Andalusia "la van condemnar a anar en un vagó de tercera en un tren de rodalies", i ha subratllat que "nosaltres lluitem perquè ens donessin instruments per millorar aquestes posició". "Ara resulta que ja estem en un vagó que hem transformat i en un tren que no és de Rodalies, sinó que s'obre al món ia Europa".





Per la seva banda, l'expresident Rafael Escuredo ha recordat que porta 53 anys al PSOE i "m'ha tocat veure moltes coses". "En moments crucials vam ser capaços d'anteposar els interessos generals d'Andalusia al mateix PSOE" i "això el va comprar el poble andalús, perquè no és tonto".





"Andalusia mai, mai, li ha fet trampes a l'Estat", ha afirmat, i alhora ha recordat que "vam sortir al carrer per dir serem una comunitat", afegint que "no ens vam perdre en això de som una nació. Lluitem per la igualtat de la ciutadania, perquè sabíem i sabem que no hi ha llibertat sense igualtat ". "El PSOE no posarà a prova la voluntat d'aquest llegat del 4 de desembre i el 28 de febrer", ha postil·lat.





Així mateix, ha dit ser partidari d'una reforma de la Constitució. "Volem reformar la Constitució perquè una carta magna que no garanteixi el seu acomodament als temps ha de ser reformada", ha conclòs.