Puigdemont insisteix que el seu programa és fer de Catalunya un estat independent

Carles Puigdemont respon a les preguntes del diari De Standaard





L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat aquest dissabte que si l'exvicepresident Oriol Junqueras i els altres exconsellers del Govern català són finalment alliberats dilluns serà perquè és "absolutament insostenible" que tinguin lloc les eleccions del 21 de desembre amb una "gran part "dels candidats a la presó.





"Estan a la presó per raons polítiques. Si finalment són alliberats és perquè és absolutament insostenible que hi hagi eleccions amb una gran part dels candidats a la presó", ha afirmat durant en un esdeveniment organitzat a Anvers (Bèlgica) pel diari flamenc De Standaard .





En aquest sentit, Puigdemont ha insistit que els exconseller estan empresonats després d'haver arribat al poder en unes eleccions "completament lliures" en les que hi havia "un mandat clar", i alhora ha subratllat que "han estat fidels al seu contracte amb la població ".





L'expresident de la Generalitat ha estat entrevistat en francès durant uns 45 minuts per dos periodistes davant d'una audiència de 500 persones, més de la meitat de l'aforament, que comptava amb unes 800 localitats. Puigdemont ha estat acomiadat al final de l'entrevista amb alguns aplaudiments de l'audiència i el regal per part dels organitzadors de "vi francès", que li han lliurat abans d'abandonar l'escenari.





Durant l'acte, l'expresident de la Generalitat ha remarcat que el seu programa de cara a les eleccions catalanes és continuar amb el projecte independentista. "El meu programa és el de continuar el camí que vam començar no l'1-O sinó al setembre de 2015, fer un estat independent", ha respost.





No obstant això, ha evitat aprofundir en les seves propostes quan les periodistes li han comentat que hi haurà catalans que vulguin parlar d'economia i problemes socials. "És el mateix, l'agenda. El programa de la independència és perquè hem arribat a la conclusió que si no teníem la gestió dels instruments d'un Estat no podríem sobreviure", ha manifestat.





"NO TENIM UN BOTÓ PER DECLARAR LA INDEPENDÈNCIA"





Abans, una de les periodistes li ha preguntat si la declaració d'independència va ser un acte "seriós o simbòlic", al que Puigdemont ha contestat que "hi ha actes simbòlics que són seriosos". Posteriorment, ha afirmat que el Govern era "conscient" que sense el reconeixement per part del Govern espanyol que hi ha "un problema polític" és "difícil començar una negociació de transició", però era necessari "parlamentaritzar els resultats".





En qualsevol cas, ha assenyalat que la Generalitat no esperava el que ha qualificat com "onada de repressió" de l'executiu central, sinó que esperaven "subratllar" que hi ha un problema polític enorme "que requereix política".





"Ho hem dit clarament, no tenim un botó per declarar la independència, no som tan ingenus", ha apuntat, per després dir que això seria "irreal" i afegir que cal també "reconèixer quants catalans volen començar aquest camí i quants no".





CRÍTIQUES A LES INSTITUCIONS EUROPEES





D'altra banda, preguntat per les seves últimes crítiques a la UE, Puigdemont ha recalcat que es dirigeixen a les institucions comunitàries i no a Europa en si, perquè ha dit que Europa és la seva "pàtria". En aquest sentit, ha criticat que les institucions europees no hagin denunciat l'actuació del Govern espanyol, que al seu judici ha "violat" la Carta Europea de Drets Fonamentals.





"¿No hi ha res a dir sobre la Carta de Drets Fonamentals sobre el que va passar l'1 d'octubre?", S'ha preguntat a si mateix durant l'entrevista, abans d'assenyalar que hi va haver "una contradicció flagrant de drets democràtics fonamentals".





"No esperàvem res sobre el reconeixement de la independència, perquè no teníem cap esperança de reconeixement europeu, però sobre la violència política, sobre drets fonamentals, esperàvem alguna reacció de les institucions europees", ha expressat.





Posteriorment, sobre el fet que tampoc els Estats membres hagin donat suport l'actuació del seu Govern, Puigdemont ha recordat que "ha estat així en tots els casos previs d'independència". "És evident que els estats no volen que res canviï", ha tancat.