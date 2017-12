Els informàtics del registre de voluntaris per a l'1-O van reclamar una sol·licitud oficial de la Generalitat

La Guàrdia Civil va registrar la seu del CTTI





L'equip del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de Catalunya que va fer sistemes informàtics per al referèndum il·legal l'1 d'octubre, va treballar sense una ordre per escrit, que va començar a reclamar quan ja estaven a punt d'acabar el seu treball per que ningú pogués dir-los que "ho havien fet ells perquè sí, sinó seguint instruccions d'algú".





El treball de l'equip tècnic per a realitzar la base de dades de voluntaris per a l'1-O, denominada "registre de voluntaris", va estar dirigit per David Palanques, una persona del departament d'Exteriors de la Generalitat, que treballa a l'Edifici H, Organització d'Empreses, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Tot i que la coordinació dels treballs del CTTI per cobrir les necessitats tecnològiques del referèndum de l'1-O és atribuïda per la Guàrdia Civil a Josep Maria Jové Lladó, secretari general de la vicepresidència de la Generalitat, i a Josuè Sallent, director del Cesicat.





Així consta en els informes lliurats per la Guàrdia Civil, als quals ha tingut accés Europa Press, al Jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que instrueix la investigació de la creació d'estructures d'Estat per part de la Generalitat de Catalunya, arran de la qual es va produir la 'operción Anubis' el passat 20 de setembre, en la qual van resultar detinguts 14 persones, la majoria alts càrrecs del Govern de la Generalitat.





Segons la Guàrdia Civil, el 13 de juliol es va produir una reunió en una cafeteria propera al CTTI per parlar de l'encàrrec que li havien encomanat a David Palanques i que "travessava la línia". El treball, segons van deduir després els investigadors, era per a la web d'inscripció dels voluntaris i van ultimar la posada a punt del programa en dates que coincidien amb la posada en marxa del web "REFERENDUM.CAT". En ella apareixia un enllaç en el qual se sol·licitava la col·laboració ciutadana i els interessats havien d'emplenar un qüestionari facilitant dades personals.





En aquesta trobada de juliol van estar Joan Angulo Arrese, director gerent del CTTI, Josuè Sallent Ribas, director d'estratègia i Innovació del CTTI , Valentí Arroyo Peña, director corporatiu del CTTI i Luis Anaya Torres, director de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les comuniaciones del CTTI.





El 16 d'agost, l'equip tècnic està a punt per fer les proves. Falta un mes i mig per al referèndum però, segons les converses gravades per la Guàrdia Civil, "tothom està de vacances". D'aquestes gravacions es dedueix, a més, que el responsable tècnic dels sistemes que estaven creant per al "registre de voluntaris" no tornava fins al dia 17 i també, que estaven preocupats per no tenir una ordre per escrit per al que estaven fent.





LA NECESSITAT DE TENIR UN OK DIRECTE





Així ho prova una conversa entre David Franco, gestor de Projectes del Departament de Benestar Social del CTTI, amb una dona desconeguda per la Guàrdia Civil en aquest moment. Franco comenta que estava esperant que tornés Palanques de les vacances per dir-li que necessitaven tenir "algun tipus de petició" del director gerent, que era Joan Angulo.





"Quan això comenci a explotar i ens comencin a dir que tal ..., doncs que hi hagi, res, algun correu, algun lloc on quedi clar que això ens ho demanen, que no és una cosa que nosaltres hem fet així perquè sí" , exclama.





Comenta que no saben qui s'ho ha de demanar, però es queixa que ells estan fent "de bypass tota l'estona". Explica a la seva interlocutora que tenien "correus" de tots els treballs que havien sortit, però en aquesta ocasió, precisa: "no hi ha acte documental" i "necessitem tenir un ... un OK directe".





David Franco insisteix que cal buscar "la manera" que no els quedi "la pilota" a la seva teulada. Però creu que han de buscar ells alguna manera de tenir aquesta ordre sense dir-ho "a l'Josué" ni "al secretari" perquè "es posen conspiranoics".





Per això, insisteixen esperar que arribi Palanques, per parlar amb ell sobre si algú podia demanar els requeriments per a la "crida extra" --anomenada extra-- que anaven a fer. "Nosaltres, ara podem dir que hem tingut reunions i tal, però en el moment abans de posar-ho a producció, hem de tenir una petició de passi a producció amb els requeriments de tal", recalca en relació a aquesta petició per escrit amb la qual no compten tot i tenir tan avançat la feina.





Encara que també esperaven el seu retorn per "posar en producció" el treball. "Ell va marxar de vacances i es va quedar la cosa encara en proves", assenyala i afegeix que seguirà en proves fins que torni ell mateix, donant a entendre David Franco que també ell es va a anar de vacances: "No crec que es posi en producció abans que jo torni".





La Guàrdia Civil concloïa d'aquesta conversa que el treball que realitzaven David Palanques i el CTTI havia de "tenir algun punt conflictiu pel que fa a la legalitat o l'ús que es pot fer d'ell ja que els contertulians" insistien en "estar recolzats per una sol·licitud prèvia" que justifiqués el que havien executat.